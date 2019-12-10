陳竟明：未見數據指「催淚彈產二噁英」 惟化學物毒性可損皮膚心肺

氯痤瘡是二噁英中毒的最重要表徵，通常在耳朵背後出現，是皮膚或上皮細胞受到氯化物，或者含有機化合物侵蝕引起的上皮組織發炎，汗腺生瘡發腫，出疙瘩和黑色素聚集。

烏克蘭前總統尤先科，15年前被落毒，甚至全臉生滿氯痤瘡，血液尿液樣本亦都含有較高濃度的二噁英。1979年台中有過2000人的個案，又稱「油症」，是食用油混入了機器油中，生產米餅，患者吃了米餅後，主要也是生氯痤瘡。學者追蹤30多年，發現患者經期不準，免疫系統受損，白血病風險增加，而下一代同受影響，但有不同病徵。這些病徵，均須長期由食物吸入大量二噁英才會出現。

二噁英是人類生產中最毒的化學物質。越戰退伍軍人當中，有不少是使用橙色劑的落葉劑對付游擊隊，同時自身也吸入而中毒。由於二噁英不溶於水，只可溶解於脂肪，殘留性強亦不易分解，留在環境和食物鏈當中而愈積愈多。

前年我在相關毒性學會議中，也見到來自柬埔寨同越南的學者，報道土壤中有很多二噁英相關的殘餘物，而農村居民有不同的病變，也是禍延至下一代，畸胎紀錄亦多。越戰時期使用的橙色劑是以噸計的，而且有大量殘留在農田裏，沒有清走，因此而禍延至此。

兩三分鐘熱度不會產出

催淚彈主要用爆炸形式將催淚物質，主要是CS和OC發散在空氣中，其物質不溶於水，較難被冲走，落在身體器官黏膜上，主要是五官，刺激中毒者分泌液體，應對神經細胞表面受體，因而催淚並且引起身體機能受損。由於CS含有氯和苯環，有人擔心高溫燃燒後會產生二噁英。燃燒有機物質若有氯的確是容易產生二噁英，但是目前仍未有數據顯示，大量爆發催淚彈，會產生二噁英。通常要產生二噁英的燃燒時間頗長，兩三分鐘熱度不會生產出二噁英。有大量文獻報告更指出，焚化爐出二噁英和金屬有關，其中銅比其他金屬例如鐵的催化作用高1000倍。很明顯，催淚彈燃爆，是沒有這個催化作用。溫度也是產生二噁英十分重要的因素，太高太低亦不能產生二噁英，300度左右可以產生最多。

政府應公開催淚彈化學成分

當然，政府應該公開更多資料，包括現在使用催淚彈的化學成分，環保署在更多地方監測泥土、水及空氣污染的二噁英濃度等，才能讓公眾釋除疑慮。最近亦有分析指，有中國製的催淚彈內的化學成分同美國製的不一樣，並未有檢出CS成分。警方應該就此作出回應。

其實，即使情况未有惡化，例如氯痤瘡患者數目增加，或者二噁英、甚至山埃濃度增加，警方也不能夠亂用催淚氣體。因為催淚氣體排放的化學物質，也會有一些毒性。據加州柏克萊分校學者前年有份分析了由1990至2015年使用催淚氣體的文獻資料指出，11個國家，31個報告，5000多人受傷入院，2人死亡，58個人永久不同程度傷殘。9000多個受傷個案中，七成屬於輕微，17%中度受傷，9%是嚴重。傷者主要是皮膚、眼、心肺功能受損，亦有耳鼻喉及腸臟和尿道不適。

反修例運動以來，警方已發放上萬枚催淚彈，而水炮車發放的顏色水含有大量不同化學物品。香港的城市設計特殊，而且十分密集。不適當使用，如在室內發放、無差別向民居發放，甚至近距離發放大量的化學劑，的確會令市民健康受到威脅，情况令人擔心和憂慮。其中大量的化學物質對環境造成的影響，也會十分深遠。

參考資料：

（1）bit.ly/2Yyj0tl

（2）Haar et al. BMC Public Health, 2017; 17: 831. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1186/s12889-017-4814-6（bit.ly/36cx6TL）

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「二噁英有可能由催淚彈產生？」）

作者是中文大學環境科學課程主任、美國毒理學會會員

[陳竟明]