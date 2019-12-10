劉進圖：獨立檢討須有調查權

儘管民意調查一再顯示，逾八成受訪市民支持獨立調查，特區政府一直拒絕答應，為什麼？其一是警隊反對，害怕獨立調查會查出有警員違法違規，被追究刑事責任；其二是北京有保留，擔憂調查警員違規會損害警隊士氣，削弱維護政權穩定的力量。因此，特區政府只能進行獨立檢討，對警民衝突現象作宏觀的檢視，提出一些政策建議，迴避對個別衝突事件作深入的問責式調查。

不過，空泛的檢討無法紓緩社會矛盾，遑論化解矛盾、恢復社會和諧。對市民大眾來說，7月21日警隊為何接到情報，仍放任白衣人在元朗西鐵站無差別攻擊市民，8月31日晚防暴警察為何衝進太子站月台及車廂，無差別攻擊乘客，並封閉整個車站，驅逐記者離場，這一連串的疑問，若非經過徹底的、具公信力的調查，是不會自動消失的。同樣道理，部分民眾認定示威遊行有外國勢力策動，有人派錢收買市民上街，若不經過徹底的、具公信力的調查，質疑也是無法消除的。

回答重要問題 須聽知情者證供

當獨立檢討委員會成立後，為了要找出社會衝突持續爆發的背後原因，自然要對衝突背後的可能成因作深入的調查，例如，是否有本地或外國政治勢力在操控？是否源於政府或警隊的處事手法不當？要確切回答這些重要問題，不可能單靠抽樣民意調查，探尋市民主觀印象，必須聽取知情者的證供，並要求知情者設法提供客觀佐證。為此，檢討委員會必須有法定權力傳召知情者作供，由資深律師盤問證人和檢視證據，並且對作供者給予法律保障，這樣才能以客觀公正及具公信力的方法，找到公眾能信納的結論。

可傳召證人 否則只能泛泛而論

因此，范鴻齡才會提出，就算是獨立檢討委員會，就算不針對個別警員有否違法，就算只着眼找出衝突的深層原因，也要按照調查委員會條例來成立委員會，讓委員會在有需要時可動用法定權力，去傳召證人和保護證人，否則委員會只能憑表面現象泛泛而論，對傳媒報道作一些學術性的分析和推斷，結果只會一事無成，令建制和非建制民眾都大失所望。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]