史墨客：美對港自治與人權支持始終如一

世界人權宣言的英文名Universal Declaration of Human Rights中，Universal（普世）一詞是特意選用，以突顯世界人權宣言是全球眾多權利傳統的共識產物。世界人權宣言草擬小組中不同的成員在他們描劃出的普世權利中找到共同目標。他們明白到全球各國彼此均有責任去挺身捍衛人類尊嚴，並保障每個人理應享有的人權。

非所有國家都遵守世界人權宣言承諾

可惜的是，並非所有國家都遵守世界人權宣言的承諾。比如說，中國政府自2017年起，已迫使超過100萬名維吾爾人與其他穆斯林少數族群進入新疆的再教育營，拆毁了許多教堂，並打壓西藏的宗教與文化數十年。

這些壓迫與香港人以往在「一國兩制」的框架下享有的基本自由形成強烈對比，然而這些自由日益承受威脅。就這些重要議題與中國人民協商可令雙方達到更大的共識，但我們在內地直接溝通的能力——如同中國外交官員獲准與美國人民交流的情况——不幸遭受限制。

在今年的國際人權日，美國重申堅定支持香港珍視的自由、司法制度與生活方式。讓中國信守其保障有關權利的承諾，一如已提交聯合國的國際條約、1984年簽訂的《中英聯合聲明》中所述，一直是美國的長期政策。

美國對於持續維護香港人權的承諾一直毫不動搖。1992年，國會與時任總統老布殊展開跨黨派合作，通過《香港政策法》（HKPA），建立了在美國法律上將香港視為獨立個體的法律機制。香港政策法以「一國兩制」的概念為前提，明確指出「支持民主化是美國外交政策的基本原則。據此，該原則自然適用於美國對港政策」，以及「香港人的人權對美國有顯著重要性，亦與美國在港利益直接相關」。

1992年通過的香港政策法在過去逾20年間，向是美國與香港之間建立成功關係的基礎。香港政策法不止有助於美國與香港的成功關係——包括每年規模近670億美元的雙邊貿易——亦有助促進香港作為發展蓬勃的商業、教育與創新樞紐的角色。這角色是展示開放優勢的有力例子，不僅是中國大陸的模範，亦是整個印太地區的榜樣。

聯合聲明與一國兩制框架不應是空洞承諾

美國對香港自治與人權的支持始終如一、不分黨派，並持續至今。《香港人權與民主法案》擴充了香港政策法，申明美國對支持普世價值的承諾，不論在香港或是在全球各地亦然。此修訂案反映了美國人民對北京侵蝕香港自治的情况日益關注。

中英聯合聲明與「一國兩制」的框架不應是空洞的承諾。各方必須反對暴力。香港和中央政府都應認真考慮香港人的政治憂慮。

在國際人權日，我們認可香港人——以及世界各地的人民——對世界人權宣言所保障自由的熱切追求。

（編者按：文章原文為英文，由本報譯成中文；標題為編輯所擬，文內小題及重點黑體為編輯所加）

作者是美國駐香港及澳門總領事

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