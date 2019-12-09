鍾志杰：大力發展「應用教育」 回應時代需求

教育模式單一 埋沒優秀人才

「萬般皆下品，唯有讀書高」，透過讀書獲取知識改變生活是大眾根深柢固的思想。古代儒生挑燈夜讀，熟讀古文經典，只求科舉入仕。同樣地，現今香港學生努力鑽研語言及數理等學科，多為在文憑試獲得佳績，考入各間受政府資助的學術型大學，以鞏固未來在職場的優勢。其他相對「應用教育」的自資高教院校，卻被視為雞肋，殊為不公。事實上，香港的文憑試制度雖說是一個相對公平的制度，但卻是學生的唯一出路，導致某程度的人才錯配。

傳統「學術教育」通職、語言及分析能力，同學專志上課，然後熟讀課本知識應付考試，造就少數適應這個學習模式的同學獲得優勢。反之，具備其他才能的優秀學生，卻成為制度的失敗者。他們可能只因不適應文憑試的考核模式，表現未如理想，或者因某主科失手，未能達到「33222」的入學要求，錯失入讀大學的升學機會。誠然，單一的教育及考試制度，導致學生盲目追崇傳統學術型教育，不僅埋沒優秀人才，更令香港的人才培訓與市場需求嚴重脫軌。因此，香港需作政策調整，增加資源，提升自資院校在「應用教育」的地位。

改善資歷認證架構 吸納應用型人才

香港的大學收生準則，主要考慮同學的學術成績，如文憑試或其他國際認可的考試（IB、英國的高考GCE），較少考慮同學在學術以外的成就，與外國的大學做法截然不同。環顧全球的知名學府，他們收生時不止考慮同學的學術成績，更會一併考慮同學的其他成就、工作經驗及面試表現，全面地評核同學的能力。應用教育本身就較強調理論的實踐，要求同學「邊做邊學」，課程緊貼社會潮流，相對較靈活，所以單靠學術成績評核同學，可能令應用學習表現出色的人才失去升學機會。

要就此對症下藥，政府除需改善現時的資歷架構認證外，我認同團結香港基金建議，放寬自資院校的「非」常規收生比例，由5%增至更高，容許院校直接取錄優秀人才；而院校在收生時，也需兼顧同學的學習能力，確保同學有足夠能力完成學位。

學術教育與應用教育 齊頭並進

隨着急速的社會發展，新技術發明孕育新經濟發展，如人工智能（AI）、無人飛機、區塊鏈（blockchain）及網絡安全技術等，需要不同類型的人才。傳統學術教育訓練，一般需要較長時間掌握箇中技術，由此我們更須加強應用教育，彌補不足。在實戰的應用教育中，同學的學習融入在實戰中，更快更準掌握行業內的新技術及新發展。企業可以即時聘用完成學業的人才，而毋須重新培訓。

可是，香港的應用教育發展和已發展的國家相比已經比較慢，須政府及商界大力支持，才能與國際接軌。在應用教育發展較成熟的國家如德國，有幾位政府部長很自豪告訴我，他們是從應用教育出身，可見德國對應用教育的重視。此外，德國的商會網絡強大，鼓勵大、中、小企業支持應用教育，無私地為同學提供實習的環境及資源，讓學生15、16歲就可以嘗試實戰。要發展應用教育，香港政府及商界須挺身而出，積極投放資源支援。

應用課程起動貴 增加資助減負擔

由於資助院校受政府資助，不能隨意增減學系，以確保公帑運用得宜；自資院校彈性則相對較大，可因應社會的人才需求，開辦不同的課程。舉例說，世界上不少著名的應用教育學府亦是私立大學。然而，自資院校在開辦新應用課程時，需要大量的起動資金；成本免不了要轉嫁學生，使同學需付出高昂的學費。舉例說，因應社會人口老化，對護理人才需求極大，浸大持續教育學院今年新開辦的護理學士課程，結合本身中醫學院的優勢，希望培訓一批融匯中西醫學的護士。課程大受歡迎，吸引不少學生報讀，惟因護士課程需添置大量的設備及增建實驗室，同學每年需付9萬多元的學費，着實無奈。

我樂見政府在新一份《施政報告》中，推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，支援自資院校開辦那些符合市場需要但成本高昂的特定課程，由此培訓更多應用人才，並減輕同學負擔。另外，我認為政府應檢討現時的「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）。現有一些受SSSDP資助的院校課程，根本未能錄取足夠學生，政府應善用資源，將尚未用盡的撥款轉予其他院校；另一方面放寬SSSDP課程在聯招（JUPAS）以外直接取錄學生。

誠然，自資高等教育不應受限制於只提供應用教育。但應用教育的起動花費龐大，又對社會有直接的益處，政府的幫助既重要也適切。

放眼未來，科技發展更新換代，經濟變化層出不窮。透過應用教育培訓人才將成為世界的大潮流，政府應積極鼓勵官、商、民合作，急起直追，為我們的下一代提供多元具競爭力的出路。

作者是自資高等教育聯盟主席

[鍾志杰]