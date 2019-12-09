盧文端：王志民區選後兩次講話傳達重要信息

明確「顏色革命」定性是釐清傳言關鍵

首先要強調的是，中央已經將香港的反修例暴亂定性為外力插手操縱、危害國家安全的「港版顏色革命」。既然是外力操縱的「顏色革命」，中央的對策必然是全力反制外力干涉，這個對策基點不會因為香港內部的一次選舉而改變。討論香港問題不能離開中美博弈大局。搞清楚這一點，是釐清中央對港政策及中聯辦人事變動傳言的關鍵。

事實上，港澳辦已經明確指出，香港持續的反修例暴亂，其目的就是要搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區的管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，假高度自治、「港人治港」之名行完全自治、對抗中央之實，最終使「一國兩制」名存實亡。所謂「光復香港，時代革命」，就是典型的「港版顏色革命」口號。王志民在「國家憲法日」座談會致辭時，清楚指出了「港版顏色革命」的特點和實質：就是企圖挑戰和撼動《憲法》與基本法確定的「一國兩制」憲制秩序。

綜觀其他地區的「顏色革命」，外力干預都是關鍵因素。港澳辦也尖銳指出，美方就是搞亂香港的最大黑手。美國通過及簽署《香港人權與民主法案》，為自己製造干預香港事務的法律根據，為香港激進勢力和暴力分子張目。中國宣布採取反制措施，暫停審批美軍艦機赴港休整申請，並制裁美國國家民主基金會等多個美國非政府組織。這體現了習近平的巴西講話精神：中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

區議會選舉結束剛一周，暴亂再現。王志民兩次講話都強調要按照習近平講話要求，繼續堅定支持行政長官和特區政府依法施政，堅定支持香港警察嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪。這也表明：習近平的巴西講話既是表達嚴正立場，也是提出工作要求，必須堅決貫徹，這一點不會因為區議會選舉結果而有任何改變。

王作為中聯辦主任將繼續履行職責

區議會選舉之後，社會上不斷有傳言指身為中聯辦主任的王志民要被「調任問責」。這個傳言當然也引起了中央的關注。在這種情况下，中央專門安排王志民去北京參加紀念澳門基本法實施20周年座談會，就特別值得留意。

據筆者所知，中央過去在北京舉行高規格的紀念澳門基本法實施10周年座談會，當時的中聯辦主任並沒有參加。今次座談會，原本也沒有這方面的安排。王志民被中央臨時特別安排去出席這次座談會，並且在座談會後接受具有官方背景的《文匯報》和《大公報》記者的訪問，顯然是要傳達特別的信息。王志民在接受訪問的談話中，強調會與中聯辦領導班子及全體同事，繼續堅決貫徹習近平總書記關於「三個堅定不移」、「三個堅定支持」重要指示精神，並且以「三個不辜負」，表達中聯辦一定會繼續忠實地履行中央賦予中聯辦在香港的職能：一定不辜負香港同胞對中聯辦一直以來的關心、支持和期望，不辜負祖國14億人民對中央派駐香港機構的殷切希望，不辜負以習近平總書記為核心的黨中央一直以來對香港的牽掛重視、關心關懷。

在本人看來，王志民被中央安排參加北京座談會以及之後的講話表態，顯然是要告訴人們：王志民作為中聯辦主任將會繼續履行職責，帶領中聯辦貫徹習主席的指示，不辜負中央的期望。

美攻勢逼人 中央對港工作隊伍需穩定

王志民分別擔任過香港中聯辦、港澳辦、澳門中聯辦的領導，非常熟悉港澳事務，這種經驗很難得，是合適的中聯辦主任人選。本人認為，在美國將香港作為牽制中國發展的棋子、攻勢咄咄逼人的背景下，穩定對港工作隊伍，不能不成為中央的重要考慮。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]