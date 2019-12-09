程騰歡：比例代表制的荒謬之處

是次區議會選舉，整體選民登記率由2018年的79.8%大幅升至2019年的86.2%（註1），而選民登記人數由2018年的3,814,318升至2019年的4,132,977（註2），淨增長318,659人。無論是選民登記率或選民登記人數，皆為歷史新高。

選舉當日，投票率71.23%（註3），遠高於2015年區議會選舉投票率47.01%（註4）；投票人數2,943,842，是2015年區議會投票人數1,467,229兩倍有多。是次選舉投票率和投票人數亦為歷來最高。

隨着選民登記率和投票率大幅增加，選舉制度能否正確反映選民意願變得更為重要。很可惜，香港沒有按照《基本法》規定，循序漸進落實特首和立法會雙普選，現時真正的選舉只限於區議會選舉和立法會地方選區選舉。區議會選舉採用單議席單票制，而立法會地方選區實行比例代表制。

由於反修例運動尚未平息，是次區議會選舉一般被認為是對林鄭施政的公投。選舉結果清晰顯示反對林鄭施政的民主派大勝，選舉後議席大幅增至380多席（是選舉前126席的3倍有多）；支持林鄭施政的建制派大敗，選舉後議席暴跌至80多席（僅過選舉前325席的四分之一）。雖然大敗，建制派仍能自我勉勵，指出他們的得票其實沒有減少，只是增幅不及對手，不幸成為政治犧牲品，是非戰之罪。

姑勿論是否非戰之罪，建制派的觀點可從另一角度理解，單議席單票制確保一名候選人不會因為得票增加和增幅高於對手而敗於對手；上述要求十分基本，可稱之為「順應民意」（很明顯，單議席單票制符合「順應民意」要求）。你可能會奇怪，難道世上如此荒謬，竟然有不「順應民意」的選舉制度？荒謬的是，立法會地方選區一直實行的比例代表制就是違反此基本要求。

得票增加和增幅超對手 議席或反減

立法會地方選區實行的比例代表制是一種「數額制」，精確的名稱是「黑爾數額（Hare quota）」制。如果一區的議席數目是n，而該區投票總數是X，得票達到H=X/n便理應穩奪一席。假設政黨A在該區得票數目是a，把a除以H，便得到政黨A的黑爾數額。表1的例子參照立法會有關比例代表選舉制度的資料摘要（註5；例子中的議席總數是8，投票總數是10萬）。

現在假設投票人數大增1倍，投票總數由10萬上升至20萬（議席總數維持8）。政黨A得票由43,500上升至84,500，增加41,000，增幅94.25%；政黨C得票由18,250上升至35,000，增加16,750，增幅91.78%（政黨B和D得票見表2）。雖然政黨A得票增加和增幅皆高於政黨C，黑爾數額制卻把剩餘的1席分給政黨C。

理順立會地方選舉制度不是大工程

黑爾數額制違反「順應民意」基本要求，實為荒謬的選舉制度。更荒謬的是特區立法會一直採用此荒謬制度，沒有在地方選舉好好反映選民意願，是不尊重民意的一種表現。林鄭一直把尊重民意掛在嘴邊，卻不見實際行動。按照基本法規定，為香港落實雙普選超乎她的能力，這個訴求她是無法回應。她總不能完全無為，理順立法會地方選舉制度，令它符合「順應民意」基本要求不是大工程，多讀一點書或虛心求教便能辦到。做一點實事，總比終日口是心非活得有意義。

註1：bit.ly/36bvCJx

註2：bit.ly/2qArVhs

註3：bit.ly/2RuMSFu

註4：bit.ly/2PmlxCI

註5：bit.ly/2s5ttjX

作者是香港大學經濟及工商管理學院副教授

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[程騰歡]