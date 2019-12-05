梁美芬：可否在五大訴求中找出第三條路

根據英國經驗，當年英國政府並未就因仇警觸發的全國大騷亂成立獨立調查委員會，而是成立了今天香港政府想仿效的一個非「法定性」的「騷亂、社區、受害人委員會」。當年，英國警民關係陷入了低谷，民眾對其類似香港的監警會信任度極低，亦在要求成立獨立調查委員會。那麼，為何當年英國在政治糾結下始終沒有引用《調查法》（Inquiry Act）成立獨立調查委員會？我個人認為，成立獨立調查委員會調查騷亂的因由本身並沒有什麼大不了。

英設騷亂檢討委會 「第三條路」帶來出路

不過，五大訴求中的獨立調查只針對「警暴」，明顯已有前設，失去了對事件的中立性，以至引起社會極大反彈。眾所周知，此次反修例風波，社會立場各異，社會撕裂，而成立「獨調」變成爭議性議題之一，無論成立與否都會「順得哥情失嫂意」，社會繼續撕裂。也許，因為同樣原因，英國最後選擇了走第三條路，為僵局帶來出路。

根據英國經驗，獨立檢討委員會的工作之一是建議未來路向，而在檢視超過千宗個案後，委員會願意就部分年輕被告人向法庭建議輕判或特別處理。

英國與香港一樣是法治社會，當時英國堅持站在法治基礎上處理所有違法個案，並經過法庭程序去特別處理一些可輕判的個案。對於嚴重犯法行為如今天香港出現的殺人放火、活燒生人等非法行為一律不予特赦。委員會工作及建議最後為英國社會找到出路，亦能對症下藥，提出了一系列很有水平的改革建議。

政治是圓的，也要懂得妥協，成熟的政治人應該懂得在五大訴求中找出第三條出路，因為全面特赦及2020年實行雙普選根本是不可能的，而討論雙普選問題必須根據《基本法》規定進行。至於是否暴動，則不是個人主觀意願，而是以客觀事實依據法律去判斷。此外，要騷亂檢討委員會發揮復和的功效，香港政府必須公開承諾全面配合委員會的工作，調查或檢討範圍由獨立委員會訂定，以達至日後委員會的報告及建議能夠服眾並予以跟進。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]