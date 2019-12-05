王慧麟：下年3月才是關鍵

筆者之前提過，「中美共治」的意思不是指兩國聯手一起治理香港。而是當香港仍然要維持其「國際性」，想在國際事務上維持原有的金融中心角色，無可避免需要與國際金融體系的一強──即是美帝打交道。美帝透過香港人權與民主法案，扼住了香港經濟命脈的咽喉，讓一些香港金融方面的發展及重大事務上，不得不需要美帝之支持。舉例，美帝商務部需要就出口香港的高科技項目上加強報告及監察，以及附之的制裁手段，不單影響香港公司在大灣區推動科技發展。另外，香港人權與民主法案內的制裁手段如簽證及資產方面的制裁，將威脅香港公司及員工與外國的公司及人員的交流，令香港公司不得不依照美帝的相關規定，按美帝的遊戲規則，進行交流及商業活動。因此，美帝就透過報告及制裁這兩個法寶，對港實質干預。不要忘記，美帝的後着好多。例如政治上，美帝可以將一些重大的政治事務，提上聯合國層面譴責及制裁。又例如在知識產權問題上，美帝既可以提上世貿申訴，又可以提上世界知識產權組織（WIPO）討論及申訴等。

《香港政策法》報告 由「吹水」變有政策導向

當然，相信此一刻美帝還未需要將香港事務進一步國際化，因為美帝的一張好牌──《香港政策法》，暫時仍然有力迫使香港政府，不敢進一步壓制香港的自由及人權。現時大家的焦點，大多放在香港人權與民主法案的制裁名單等，而忘記了，根據原有的香港政策法，自2019年起至2024年，每年3月31日之前，國務院需要就香港政策法的實施情况，向國會相關委員會提交報告。現在已經是12月，距離下年3月的報告，還不到4個月。

回想去年底至今年初，當時大部分的所謂美帝專家還認為，美帝基於自身的經濟利益，不會在香港政策法上有任何操作及動作，但筆者已經提出，基於去年美帝副總統彭斯的對中政策之強硬語氣，香港政策法的報告未必是一個走過場的報告。言猶在耳，報告內容以香港自治「diminished」（減少）一詞來形容香港的情况，猶如出了黃牌。另外，前任美帝駐港總領事亦有開腔評論香港事務。今年7月，他在離開現在職位之前，發表了一篇演辭，提到美方希望日後香港特首能夠多與商界及美方互動，讓香港有足夠的自治（sufficient autonomy）。到了今年11月，美帝通過香港人權與民主法案。由今年3月到11月，港美關係發生了根本性的變化，美帝的香港政策法周年報告，由吹水報告變成一份對日後美港政策有指標性及政策導向的報告，所以相信各個持份者不可以掉以輕心。

美議員料邀晤 民主派需蒐涉自治問題民意

香港政府在此方面，可做的空間本來好大，但由於需要緊跟外交部的強硬路線，相信只會以高分貝的言語批評美方的報告，又或者臚列一大堆數據指出，香港有所謂「足夠的自治」來反駁。但這種宣示立場式的說法，影響力極為有限。從美帝國會幾乎全體支持香港人權與民主法案可見，香港官員的外交能力確實有限。至於美帝的相關官員，單是回看6月到現在的「反送中」運動的發展，已經有足夠的材料，寫一份內容豐富的報告，估計其報告將會非常負面。由於報告將會提上美帝國會，相信美方國會議員必然會藉此與民主派人士及議員會面，在報告發表前後，諮詢民主派人士及議員的意見，那麼，現在民主派人士可能更有需要，在一些有關香港自治的問題上多些聽取市民意見，而且，相信部分市民有強烈意見，要求針對一些人士或機構進行制裁。如何制裁、何時制裁及怎樣制裁，民主派需要有一個立場。

特朗普連任戰 如何操弄港議題值注視

在此，筆者再一次提醒，根據香港政策法的條文，總統可以隨時發出行政指令，暫停或取消對港的某些特殊待遇的政策，毋須等待這份周年報告。侵侵也是緊握美帝對港政策的最終話事人。侵侵下年會正式進入連任選戰，他將如何操弄香港議題，以有利他自身及共和黨的國會選情，值得注視。

作者是時事評論員

[王慧麟]