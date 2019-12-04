黃任匡：請不要讓醫管局淪為國泰

電郵題為「齊心協力 應對社會危機」。電郵中，人力資源部首先指出，醫管局服務因近期的「暴力衝擊事件」而大受影響，再感謝同事們秉持專業精神、盡忠職守。然後筆鋒一轉，提醒同事們「務必遵守法律」，並煞有介事地指「若有同事違法被捕，醫管局將會根據人力資源守則，嚴肅跟進」。最後，電郵又說明白同事們最近「情緒難免起伏」，希望「同事之間可以互相扶持」，續指「心靈綠洲」已準備隨時提供心理輔導和情緒支援云云。

內部電郵發出之後，同事們不解復不安。筆者作為員工之一，讀完電郵也是糾結得很，心裏有幾個疑問，不問不快。

一問：法治精神何價？

電郵中，人力資源部信誓旦旦，指醫管局「作為政府以外最大的公營機構……有責任努力幫助香港盡快恢復秩序」。誠然，香港恢復秩序之基礎，無法治不可。而香港奉普通法，素以「無罪推定原則」為法治之基石。

然而電郵中卻指出，若然「被捕」，即予嚴肅跟進。我等深感不以為然。

被捕人士既未經法庭審訊，亦未獲法庭判罪，根據「無罪推定原則」，應該視為無罪，與其他醫管局員工一視同仁，方合情理。

而且據了解，在醫管局被捕員工之中，大部分在被捕後，根本並未被落案控告任何罪名。眾所周知，警方濫捕的情况日益加劇。試問若然有員工只是「被捕」，但「無控告、無審訊、無判罪」，局方何需跟進？何以跟進？又，倘若有人自行未審先判，如何服眾？如何彰顯法治？如何「幫助香港盡快恢復秩序」？

二問：說好的「絕無白色恐怖」呢？

我們多番向醫管局及工會查證，醫管局員工若然被捕，如律政司未決定落案控告，員工則無責任通知局方。

既然員工其實無責任通知局方，局方根本可能無從得知（除非與警方互通消息），何談嚴肅跟進？又，既然無從跟進，發出如此意涵不明的內部電郵，究竟所為何事？

其實，早前醫管局已經多次爆出，某個別醫院或者部門，有人向曾經在示威遊行的日子請假員工「集名」。此事尚且被外間質疑是製造白色恐怖，這次發出內部電郵的，卻是權力核心醫管局總部的人力資源部，完全屬於另一個層次的事件。

高層曾經承諾，醫管局「絕無白色恐怖」。就這次的電郵事件，醫管局如何釋除員工及社會大眾有關「醫管局高層製造白色恐怖」的疑慮？

三問：這就是總部關心員工之道？

其實醫管局的醫護人員和所有的香港人一樣，過去半年都經歷了不少悲憤和哀傷，但我們一路走來，都是咬緊牙關，一面盡忠職守，一面盡公民責任，希望可以改變社會。

作為僱主，醫管局關心員工的方法，居然就是要同事們「互相扶持」，然後告訴我們「一旦被捕，後果自負」？

管理層有空間和自由憑良知決策

香港的醫護人員，一向予人專業、敬業的形象。從當年沙士一役的英勇無私，到最近本年無數醫護人員緊守崗位之餘，利用公餘時間奔走抗爭前線擔任義工急救員，提供人道服務，每次當香港陷入危難的時候，醫護人員都會和香港人並肩而行、共同進退。

但全港醫生、護士、專職醫療人員人數約10萬。樹大，總有枯枝。可嘆的是，在香港，這些枯枝總是長在樹頂。承認「對催淚彈成分了解有限」，但卻又「保證安全」的陳護士局長，可謂枯枝中之佼佼者。

相反，醫管局既非政府部門，其管理層亦多非官員或者公務員，絕對有空間和自由，憑良知決策。懇請各位醫管局大員，不要讓醫管局淪為「以言入罪」解僱工會主席、無理遣散被捕員工、受港人唾棄的國泰航空。

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]