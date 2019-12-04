丘健和：往者不諫 來者可追

距離明年的立法會選舉不足一年，不少坊間評論均以2003、2004年兩場選舉為例，指出立法會選舉有望出現「鐘擺效應」，加上選舉採用比例代表制，建制派選情未必如外界想像中惡劣。這種說法未免太樂觀了。

回顧2004年，建制派能擺脫區選失利的陰霾，並從立法會選舉谷底反彈，關鍵原因在於當年中央對港實施一連串的經濟扶持，輔以建制派紮實的地區民生工作，最終仍能守住立法會過半數議席。

經濟民生牌今天未必奏效

如今反修例風波引發的騷亂尚未平息，止暴制亂遙遙無期，加上這次風波令內地與香港的互信陷入谷底，即使中央再推出「挺港」措施，也不得不考慮地方省市的反響，更何况香港民眾未必一如以往般領情，效果甚至適得其反。此外，經過區選一役後，泛民在特首選委會新增至少117席，中央及特區政府更須倚重工商界「箍票」，難有足夠的政治能量及空間推動改革，加上展望明年經濟下行風險加大，故此建制派過往靠大打經濟民生牌來拉抬選情，放諸今天卻未必奏效。

至於泛民、建制之間的選戰對陣，過往泛民予人的印象是一盤散沙，而在今次選舉中泛民大勝的關鍵，在於他們的支持者高舉「不割席、不分化」的鐵律，加上網絡的發展，他們的選舉機器協調能力大大提高。至於建制派，過往兩屆立法會選舉他們透過分拆名單出選爭取更多議席，但配票的大前提是要「有票可配」，而且還要寄望對手估算選情失誤「浪費」票源，才有機會脫穎而出。雖然建制派今屆區選票數較上屆區選增長超過五成，但泛民增長率更高。可以預見，擺在建制派面前的選戰，絕對比2004年時更困難。

建制派思維無法迎合社會發展需求

必須強調，這次修例爭議無疑是建制派敗選的導火線，然而即使沒有這次爭議，社會矛盾也會從其他地方爆發出來，長遠而言建制派選情會佔下風，這不僅是建制派與政府的關係、選舉策略等問題，而是整個陣營的思維以及培育人才機制，已經無法迎合香港社會發展的需求。

誠然，過往不少建制派區議員、社區幹事均以深耕細作見稱，不僅在區議會擁有主導地位，而且在立法會選舉擔當「樁腳」角色，為候選人「出票」。隨着時日推移，當年輕人成為首投族後，傳統的地區工作模式無法迎合他們的需求。即使是長者票源也不見得很樂觀，當「50後」甚至將來「60後」踏入長者年齡層後，其生活及教育水平與現今的長者相比，已經有很大的變化，這也是他們不可不察的地方。

再者，他們每天在地區埋頭苦幹，難有足夠時間自我增值，去提升自身的議政水平及專業知識，令他們疏於思辨，難吸引新選民的支持，更把意識形態高地拱手相讓予泛民陣營。即使面對具爭議的民生政策，只能夠搬出「不要把民生問題政治化」之類似是而非的論調來搪塞，故此在輿論上逐漸佔下風，即使平日的地區工作如何紮實，面對着「藍黃對決」的選戰，也無一倖免地敗陣。

要建立有力與泛民抗衡的政治論述

今屆選舉投票率雖然高達七成，但仍有一片「藍海」尚待發掘：合資格而未登記、已登記而不投票的選民至少100多萬人，這些市民的心態如何，也是他們需要思考的地方。

「往者不諫，來者可追」，面對未來選戰範式轉移，建制陣營除了要加強本身的地區工作及人才培訓之外，更要建立一套有力與泛民陣營抗衡的政治論述，才能夠在未來的選戰中扭轉劣勢，從而爭取佳績。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[丘健和]