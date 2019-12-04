呂秉權：升級「澳門模式」 報復香港

挺澳責港 一直是北京思路

在中央眼中，澳門是一國兩制「典範」，香港是一國兩制「麻煩」，挺澳責港，一直是北京的思路。難怪張曉明特別引用習近平2016年接見上京述職的澳門行政長官崔世安時所說的一番話，指澳門「特別是在貫徹落實『一國兩制』方針和基本法、維護國家安全和統一方面樹立了榜樣」。

發言中，栗戰書和張曉明多次盛讚澳門落實維護國家安全的任務和實行愛國教育、實行《憲法》和基本法教育的工作。

國家安全任務方面：澳門2009年已先於香港就基本法23條立法，又成立由行政長官領導的「維護國家安全委員會」；2016年底，全國人大常委會就香港基本法104條釋法（宣誓風波），澳門主動修改《立法會選舉法》，加入「防獨」條款，不像香港只靠「確認書」來DQ（取消資格）等行政手段；2017年底，內地將《國歌法》納入港澳基本法附件三，澳門又率先完成本地立法；未來，澳門很可能按照中央領導人的要求，建立專門針對國家安全的執法力量或編制，防範外部勢力（可能包括香港）進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。此外，領導人沒提及的，是澳門以黑名單，阻截不受歡迎的人物入境。

愛國、憲法和基本法教育方面：澳門中學歷史教科書已由內地代為出版，將中共版本的中史變為正史（領導人沒提及）；澳門大中小學實現升掛國旗、奏唱國歌全覆蓋；澳門大中小學都有基本法教育，憲法和基本法成為大學必修課；澳門公務人員入職、培訓、升職都有基本法考試，未來可能加入憲法內容，希望塑造一支政治、法律和專業能力過硬的管治團隊。

對法律、國安、政府人事、教育加強入手

至於對香港的管治和如何落實「澳門模式」，張曉明在其「十九屆四中全會《決定》精神的解讀」暗示，將在香港動大手術。

張說：「如何在『一國兩制』下治理好實行資本主義制度的香港、澳門，是中國共產黨治國理政已經並將長期面臨的一項重大課題」；「《決定》第十二部分集中就『一國兩制』制度體系建設應該堅持什麼、完善什麼展開論述，這在黨的歷史上也是前所未有的」。

治理香港成為中共長期面臨的重大課題、對一國兩制展開黨史前所未有的論述，可見中央對香港問題研判之嚴重和「落重藥」的決心。

按照張曉明的解讀，未來北京將對香港的法律、國安、政府人事和教育等4方面加強入手。

法律方面，北京決定對港該制定的法律要制定，該修改的法律要修改，該廢除的法律要廢除，該補充的制度要補充，該配套的機制要配套。

國家安全方面，將參考澳門模式落實。

針對政府人事，北京要求「完善公務員管理制度」，筆者相信，這與反修例風暴中，公務員的「小政變」有關，未來將會秋後算帳。

教育政策方面，張曉明批評香港國民教育長期缺失，要求完善教育制度、體制機制，要不斷增加公職人員和青少年的國家意識和民族認同感。

港人堅持普世價值 澳門方式無法奏效

但是，香港比澳門的情况複雜得多，港人對人權、民主、自由、公義等普世價值十分堅持，以澳門方式治港，肯定無法奏效。

香港人已經醒覺，可是北京仍在沉睡，自欺欺人。

人大委員長栗戰書在昨天的發言總結時說，一國兩制實踐已步入50年不變的中期……我們對一國兩制實踐的規律性認識，達到了新的高度。

這個「五十年不變」到底是真是假？中央的意圖是什麼？相信香港和香港人的人心是最真實的寫照。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]