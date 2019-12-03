梁美儀：回復平靜 從何談起

這兩周的平靜，讓政府高層，包括警方高層，急不及待走出來「領功」，解讀這是警方與社會各界合力和平解決「佔領理大事件」的「果」，警方高層甚至曾揚言，希望這是香港社會回復平靜的轉捩點。

聽罷，不禁要問，警方及政府高層，跟香港市民是否生活在平行時空？還是他們真的在裝睡？

市民營造平靜 輪不到政府「平定有功」

區選前的平靜，除有賴社會各界，不論是教育界、法律界、社工以至政界人士，全力斡旋，令逾千名被圍堵理大校園內的抗爭者和平離開，避過一次圍城悲劇之外，也是各方希望暫時的平靜氣氛，令區選能如期進行。

結果，港人以破歷史紀錄的逾七成高投票率，集體對政府處理「送中條例」引發社會風波的表現，作了一次「公投」。

從選戰結果分析，港人用手上一票，「懲罰」支持政府的建制陣營，結果全港18個區議會，17個「染黃」，民主派奪過半數議席，推翻多年來區會由建制派壟斷的局面。

這半年來，香港幾乎沒一天安寧，社會紛亂不安，經濟陷於衰退，市民有苦自知，但至今沒一位官員或問責班子成員要鞠躬下台或受懲處。結果，市民合力用選票重擊親政府的政治勢力，用手中一票，大力摑了政府與建制陣營一巴又一巴，這個地區諮詢組織的選舉結果，成為半年來一直「谷住道氣」的市民，一個極佳的出氣口，霎時紓緩了社會的緊張氣氛。這個平靜局面，是由市民齊心透過公民力量而營造出來，輪不到政府或警方自以為「平定有功」。

剛過的周末亦已證明，區選結果只是稍紓市民怨氣，當局不回應民間徹查警暴、濫捕濫告、包庇執法者違規行為等訴求，不重組管治團隊，平靜之日，從何談起。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]