歐陽五：泛民的三大迷思

泛民的一些代表性人士，習慣於批評港府和北京，其實，有意無意間，淡化甚至忽略了自身的認知局限和誤判。

抗爭、普選、靠美之迷思

民主是個好東西，但也不是萬能的。2008年美國次貸危機引發的全球金融海嘯後，國際社會對於西式民主有許多反思，拉美、中東、東歐、中亞等地，甚至陷入「愈求民主、社會愈動盪」的泥淖。

1997年香港回歸後，泛民主派亦起亦伏。2014年「佔中」運動後，不少人感嘆本港民主運動進入低潮。今年6月爆發的修例風波，讓泛民撿到了「槍」。很長一段時間，已很少有人關注那位遇害港女應得的法律公義。

在筆者看來，作為本港一股重要的政治力量，泛民至少存在三大迷思——

抗爭之迷思。許多泛民政治人物，充斥着鬥爭思維，認為民主、人權是爭出來的，爭的愈厲害，得到的愈多，甚至為此可鬧革命，不計方式、代價。近年來，更有將中共與中國畫等號的趨勢，借助媒體、網絡等，散佈暴政、仇共、反中的觀點，對年輕人影響甚大。數月來，暴力活動重創香港，警方於理大檢獲的近4000支汽油彈令人震驚，截至11月29日5890人被捕，近四成是學生，更叫人惋惜。泛民團體態度曖昧，負有縱容暴力的相當責任。

凡事都有兩面性。香港是中華人民共和國的一個特別行政區。當抗爭從「和理非」走向激進，不但衝擊秩序、法治、「一國兩制」，還有對本港民主空間、進程的反作用力。

普選之迷思。6．9以來，一系列街頭運動的「要價」極高，「五大訴求，缺一不可」成為口號，意在推翻特區政府。泛民中人多有附和，有人認為港府至少得成立獨立調查委員會，也有人提出「雙普選」才是解決之道。然而，普選的「遠水」未必能解「近火」。况且，多年前，正是泛民立法會議員的抵制，令香港錯失了通過折衷「雙普選」方案的機會之窗。

靠美之迷思。本港修例風波難平，暴力活動不斷，美國是最大的外部因素。在學者看來，沒有美國明裏暗裏的支持，風波不可能連月不息。這也正是泛民政治人物的一個盲點：以為美國是當今世界老大，中國會在壓力下屈服。事實上，美國靠不住，歷史和現實中，都有許多慘痛的旁證。而且，中國綜合實力今非昔比，不會屈服於任何外來壓力。

香港脫困之「匙」

無疑，香港仍處在前所未有的困難當中。不邁過2019這道大坎，何言香港未來和2047？

要擺脫困局，向死而生，唯有包括泛民在內的各方，回歸現實面，放下心中的定見，以救贖的心態，共努力。

其一，向暴力說不。暴力對本港帶來的破壞、危害巨大，之於經濟、民生，之於法治、聲譽，之於青年、家庭，之於港人免於恐懼的安全感，有即時的，也有滯後的。民意的逆轉來得慢，但在進行中。當務之急，還是要向暴力說不，讓勇武派退場。暴力活動愈早停止，愈對本港重建有利。

其二，需有大局觀。當今世界變數多，中國發展正關鍵。香港當自強，做好自身事。應當看到，雖認知有差異，「一國兩制」仍是當下最大公約數。唯有超越一派之見，放在國家、民族的大棋局中去思量香港何去何從，才能找到「一國」之本和「兩制」之利的平衡點。泛民不應低估北京的戰略定力和應變準備。

其三，包容與對話。儘管很難，但這繞不開。泛民和建制派，都在香港這條船上，都應做建設者，不必成為水火。顏色有藍黃，也要明是非、分黑白。當一些人乞望的「棋子」成為美國的「棄子」，當港將不港、船翻覆了，本港沒人會成為真的贏家。

作者是時事評論員

[歐陽五]