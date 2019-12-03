劉進圖：欲速不達 改轅易轍

一些唯恐天下不亂、想趁亂攫權撈利的人，指香港的反修例運動是西方反華勢力策動的顏色革命，以顛覆奪取政權為手段，以實現香港獨立脫離中國為目標，所以要不惜代價不擇手段強力鎮壓。區議會選舉結果清楚告訴全世界，這個陰謀論是錯的。

170萬香港選民票投泛民懲罰建制，不是為了取悅西方或分裂中國，而是為了自保——反修逃犯例，是為了保衛人身安全；反警察濫暴，是為了保衛法治與公義；反白色恐怖，是為了保衛言論與就業自由。示威者的五大訴求，沒有一條涉及港獨或奪權，爭取重啟政改實現雙普選，也是為了保衛核心價值和人權自由不受侵蝕，而且，這是《基本法》明確承諾的香港政制發展目標。

北京必須正確判斷香港反修例運動的成因、本質和訴求，才能制訂正確而有效的應對措施。抗爭運動爆發，是對2014年中《一國兩制白皮書》發表以來的新治港政策，積累多時的強烈反彈，這個新治港政策，在政治上強調中央對香港有全面管治權，在經濟上強調吸納香港融入大灣區，新政策全方位急速推行，導致內地與香港這兩個不同的制度摩擦碰撞，猶如地球板塊碰撞那樣，產生了強烈的震盪與撕裂。過去5年，許多政治爭議其實已傳達了警號，像佔領運動、旺角騷亂、立會改選、DQ（取消資格）風波、一地兩檢等等，只是北京沒有理會，以為梁下林上，便能擺平矛盾。

香港問題屬內政 決策卻要考慮外交

如今，北京有兩個選擇，其一是按照原來的方針政策繼續推進，遇山移山，遇海填海，頒布嚴刑峻法，撐警強力執行，直至把所有抗爭者關進牢獄。但這樣做代價不菲，可能要放棄一國兩制，放棄獨立關稅區及國際金融中心，把香港變成深圳，因為抗爭不會消失，最終只能流血鎮壓，血腥鎮壓後，國際制裁無可避免。理大圍城一役，其實和玉石俱焚只差半步之遙。

北京的另一個選擇是暫緩推進，重整旗鼓。所謂欲速不達，事緩則圓，回歸後頭15年的經驗顯示，中港兩地政經融合，倘若順其自然，反而快速順利，一旦強制推行，卻是阻力重重。而且，國際局勢風雲變幻，中美兩國從合作伙伴變為競爭對手，香港問題雖屬內政，中央決策卻要從外交層面考慮，顧及美國及歐盟的反應，如能緩和局面，避免挑起新的紛爭，較符合當前中國的國際利益。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]