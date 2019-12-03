阮穎嫻：親中派選舉大敗 揭政權資訊不對稱

操控選舉的效益取捨

早在約兩個月前已不斷傳來要取消區議會選舉的消息。香港是有選舉的獨裁政體（或稱混合政體），數位研究香港政治的學者都肯定這分類。混合政體的政權操控選舉的例子實在太多，種票、換票箱、改票數、阻止反對派候選人參選等，無所不用其極。但政權並非毫無成本。

獨裁政府開放選舉，即是公開接受大家挑戰，以選舉決一高下，而非單以武力或恐嚇統治，是以愈少茅招贏得愈多愈好。如果出茅招，最好不要讓大眾知道，這點在不同地方資訊流通程度不一，所以是一個變數。

如果大眾知道政權要出茅招贏，儘管大部分時間無可奈何，也使政權的認受性下降。操控選舉衝擊了社會的公平規範，是為規範成本；政權要操控才能贏，選舉合法性不足，公眾理解到政權認受性很弱，是認知成本；公眾因不滿去抗議反對，阻礙社會運作，是行為成本。

是否操控選舉及操控多少，可看成現在及未來的效益取捨。現在操控得太少，輸掉了，如果是首長選舉，即時被foul。現在操控得太大力，落藥過重，長遠對政權來說可能會增加不穩定性。因此，政權要思考，何者為兩時段效益相加最佳的選舉操控，不同操控方法在違反公眾期望的嚴重性、可見度及難易度都有分別。

今次選舉，香港政府有幾個做法：

1.自己宣布取消或押後；

2.在選舉當天，因有公眾危險，取消或押後其中幾區的選舉；

3.如常舉行；

4.如常舉行，並以不公平的手段增加親中派勝率。

選舉如常舉行政權輸掉什麼

今次反對派贏面大，問題是區議會到底有幾重要。區議會是諮詢機構，無行政立法權，民政專員理論上也可以像林鄭月娥一樣，不理民間意見。它與特首選舉的關連，在於117席區議會特首選委。它與立法會選舉的關係，在於1席區議會互選，及5席「超級區議會」的提名。另外，親中派輸了，會士氣大挫，失去議席及培養後進的資源。不過因為黨國機器資源甚多，所以未必太重要。

這些看來，最重要的還是117席區議會特首選委，只要抓緊選委，就能決定誰是特首。但特首選舉枝節繁多，選委及特首選舉可以分別操控；操控方法五花八門，威迫、利誘、恐嚇、DQ（取消資格），人大可以通過議案強行改變選舉方法，選到出來可以不任命，諸如此類。所以，操控特首選舉還有很多其他選擇，各有利弊。到了選特首之時，可能社會又變天，到時的計算會不同，失去這117席，之後還有很多機會。

宣布取消或押後選舉，是香港前所未有的事，可能會激起下一輪更大反抗。押後的話，恐怕選情更不利。至於取消，則令社會動盪持續。美國已通過《香港人權與民主法案》，若取消選舉，估計將制裁涉事官員。明目張膽以不公平的手段如換票箱、阻人投票等方法後果類同。

還有一種方法，叫選擇性打壓，政權成本較取消全個選舉為低。只選反對派贏面高的選區取消或押後。親中勢力對於選票的分析及掌握去到微觀程度，過往選舉也顯示他們這方面能力相當高，所以選擇性取消某些地區的選舉，如果選情不太差，打擊到反對派不過半是可能的。

單從選舉結果看，一個推斷是，泛民大勝是政權計算後的決定，認為過分操控選舉往後管治更困難，又會受制裁。親中派選舉大敗，社會暫時回復平靜，這顯示了制度之效：若制度能有效反映民意，大家服氣，就不會走上街頭。選舉大敗，是借建制的人頭來止暴制亂。

但選後很多消息，包括親中報章一早擬好親中派勝選的稿子，都說明以上理解未必準確，以資訊不對稱理論去理解可能更合適。

資訊不對稱致政權誤判

坊間流傳一段疑似政界名人的錄音，她認為有票站工作人員做手腳，把本來屬親中派的選票分給泛民，又或將選票塗鴉損毁等，令親中派大敗。

這代表了一部分保守陣營的聲音，他們無法相信自己陣營在公平選舉中大敗，認為自己陣營本來贏面高。這就解釋了為何選舉如期進行，因為他們向中央表達了信心，所以選舉才繼續推行。

資訊不對稱在獨裁政治研究是個很大的課題。很多獨裁政體資訊不流通，有防火牆，傳媒及公民社會受打壓，大眾不敢講真話，導致政權任何時候都難以取得有關自己支持度的正確資訊，以高昂成本派千千萬萬個人去收風，但收風人員自己也有計算，報喜不報憂。收風的人也可能受到同溫層影響，相信了「沉默的大多數」論，體察民情有偏差。

政權收回來的料都是扭曲，像面向一塊哈哈鏡，喃喃「魔鏡魔鏡邊個最靚」，卻永遠都看不清別人怎麼看自己。選舉除了賦權予選民，也是一個政權取得資訊的工具。但當選舉操控愈多，政權從選舉中得到的資訊也愈偏頗。

事實上，八成民意早是公開資料，前不久林鄭與市民對談，30人有約24人「偏黃」、約6人「偏藍」，這與民調機構的調查結果一致。因此政府在選前仍錯判形勢，顯示特區政府的資訊不對稱實在很嚴重。甚至在選舉結果揭盅以後，仍陷入存在危機，某些親政府人士只能編纂「百幾萬廢票」等謬論來自我麻醉。

政權代理人各自為政你死你事

今次「反送中」運動及選舉也呈現了政權代理人中的利益衝突。其實林鄭月娥也好，親中派也好，中聯辦也好，統統都是代理人，大家目標不同。對林鄭來說，自己通過條例修訂邀功，闖大禍後穩定局勢可能是最重要的事，但對親中派來說，沒有議席，就無影響力。之前林鄭強行通過修訂《逃犯條例》失敗，受親中派議員大力奚落，更有議員疑似粗口罵娘，然後行政會議成員陳智思、葉劉淑儀等加入批評，一人埋去踹一腳，結果葉太的新民黨輸得一席不剩。

在政權代理人互相競爭的制度下，有機會被撤換及取代，失去既得利益，不會有人可憐，這點我在〈林鄭輸了全世界 你一個人贏了又如何〉（2019年6月18日，《明報》）已早早談論過。

「阿爺」長期供應龐大資源，養了一大堆職業收風員、職業地區工作者、大數據技術員，還有中聯辦、什麼聯會，很多親中政黨，付那麼多錢，又福袋又枕頭又旅行團，事又辦不好，我是阿爺早就動怒了。不論是收風失敗、欺上瞞下好，還是「最衰都係林鄭」好，他們現在要更落力諉過於人來脫罪了。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師

[阮穎嫻]