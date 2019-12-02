陳琦：「對話」尋出路

快將半年的紛亂，社會嚴重撕裂，經濟走下坡，香港人真的沒有出路嗎？不，路是人走出來的，只要方法對，絕處也可以逢生；問題是現在官民沒有互信，無法溝通，如果找到能夠打開雙方對話大門的鑰匙，也許是解決目前困局的關鍵一步。

剛結束的區議會選舉，被視為是自6月「反送中」引發的社會運動以來，第一個讓香港市民透過公投表達意見的機會。逾290萬、七成多選民，透過手中選票，表達了尋求變革的意見。政府應視之為契機，分析選舉結果，作為民意基礎，積極與各方展開對話，解決困局。

11月16日，8位處理社會衝突和危機、經驗豐富的本地和國際專家，齊集香港灣仔會議展覽中心，向400多名與會者，分享他們協助處理社會衝突的經驗，通過對話（dialogue）成功化解衝突和修補撕裂，重新凝聚社會，繼續向前。

思匯政策研究所一直以來，都是通過實證研究以及與持份者對話以推動政策革新。今次的論壇，思匯有幸參與其中，以下整合部分講者的演講內容，國際經驗旨在拋磚引玉，讓讀者思考。

沒前設是先決條件 成功之道在包容

來自北愛爾蘭的Clem McCartney博士，是化解社會衝突的專家，曾從事與北愛爾蘭、高加索、中東、南美，以至南亞和東南亞有關的建設和平工作超過25年。

他歸納出促成不同陣營對話的先決條件，必須是沒有前設，唯有這樣，才能讓各方走到談判桌，展開對話，互相聆聽。

Clem指出，要推動變革（drive change），在設計對話過程時要考慮6個W——

1.「Who」（誰人）？所有有利害關係（at stake）的人都要參與其中，包括一些被公認能夠代表支持和反對示威的人，即是你的敵人；

2.「Where」（哪裏）？在一個能讓大家靜心思考未來路向的地方對話；

3.「When」（什麼時候）？對話不可能一蹴而就，而在漫長的籌備過程中要保持動力；

4.「What basis」（什麼依據）？每個人都有表述的合理性，任何人都不應因為使用暴力、宗教背景，或政治立場，而被排除在對話中；

5.「What about」（關於什麼）？基本規則（ground rules）要清楚訂明對話範圍；

6.「What for」（為什麼）？要清晰定下對話目的：包括建立聯繫、相互理解、探索問題、共同行動等。

另一講者、南非的Hannes Siebert，曾在南非、斯里蘭卡、尼泊爾等國協助相關各方制訂政治對話框架及舉行聯合會議，也聯同5位諾貝爾和平獎得主成立國際基金會以提倡和平及非暴力，提供一系列創新方法處理衝突轉化及談判進程。

Hannes進一步以不同案例具體說明設計對話的過程。示威持續的黎巴嫩，總理哈里里辭職落台，民生和經濟問題非常嚴重，示威者打破過往族群和宗教藩籬，不同派系連成一線，彼此通過談判，推舉代表，與當權者對話。

經歷了幾十年內戰的緬甸，用了5年時間，籌備全國和平大會，除了不同族裔的武裝組織和黨派參與其中，還針對5個範疇：政治、社會、經濟、國家安全和土地及自然資源，分別政治對談，最終獲得共識，制定出緬甸的和平程序路線圖。

阿拉伯之春的革命浪潮，2010年由突尼西亞吹起，數年來影響中東十幾個國家，更引發敘利亞內戰，過百萬人流離失所，最終只有突尼西亞一國實現民主轉型。Hannes分析失敗的其中一個原因，是在對話過程中沒有包括所有人。這例子正好反映，在推動變革的過程中，如果參與對話的人沒有足夠的廣泛代表性，是很容易惹來不滿，甚或引發新一輪的示威衝突。

國際經驗讓人看到打破現狀可能

Hannes指出，社會要實現變革，需要運用不同的工具，他認為，示威者已竭盡所能，提出反對聲音，表達迫在眉睫、需要變革的渴求，他們的任務已經完成，是時候由社會其他持份者「接棒」，使用其他工具，例如透過對話繼續推動改革。

Hannes認為每個人都有義務思考一個新機制，推動變革，處理目前危機及示威引發的一連串爭議——是否應該撤銷對被捕者的檢控、是否應該改革警隊或還警隊一個公道、司法和政制檢討、身分認同和國民教育、經濟狀况等。

由於每個議題都獨一無二，因此要設計各自的、全面的對話框架，作為橋樑，解決爭議，尋求共識，尋找新的路向，再以現行官方工具（特區政府、議會和中央政府等）落實執行。

Clem和Hannes的國際經驗，讓與會者看到打破現狀的可能，值得我們思考，到底如何建構全面的對話框架，如何有效地使用對話作為推動變革的工具。

思匯深信真誠對話的力量和可能性。我們期望，政府和社會各界能以香港的可持續發展為共同願景，展開屬於香港的對話之路，攜手為香港打造更美好共融的未來。

作者是思匯政策研究所高級顧問

[陳琦]