曾志豪：區選暴風雨後的平靜

說來唏噓，民意一直清晰，由6月9日開始，多次百萬人的遊行集會，卻都未能喚醒特區政府乃至中央政府；他們始終堅持自己閉門造車的結論，就是「止暴制亂是廣大香港市民共同願望」，所以才會愈行愈錯，把香港推向內亂深淵。

這次建制大敗，中聯辦錯判形勢，真的以為在「三罷」之後，香港民意會逆轉支持政府。建制丟失議席事小，但操盤手如此看待香港局勢，稍有差池，便會攬炒，玉石俱焚。

區選只是抗爭形式改變 絕非終點

區選後政府的態度令人擔心，他們會否繼續錯判形勢，如何理解這幾天的平靜？就是林鄭口中的「終於有人出來行街」。

如果政府以為，區選泛民大勝，抗爭者目的達到，政治危機解除，這便真是大錯特錯。區選只是抗爭形式的改變，絕非終點。市民對區議會如何延續抗爭、如何以地區資源支援，有更高期望，但絕不可能把所有抗爭的能量，由街頭完全轉向議會內。

今個夏天的抗爭運動，明確了鬥爭策略，便是多點開花，不單是「和理非」要和「勇武」結合，議會內外也是各自努力，缺一不可。

別忘記為何會有這場反修例風波，就是因為議會制度失衡，市民無法單靠體制操作來維權，這才走上街頭。

今天區議會實際權限比立法會更小，即使全由泛民主導，也無法解決政治困局，例如市民念念不忘的「獨立調查委員會」，區議會無法代辦，只能由特首處理。

如果林鄭仍然心存僥倖，用「壽終正寢2.0」的方式去回應「獨立調查委員會」，街頭抗爭無可能平息。

警暴是最核心問題，舊債未還，新帳又到，油麻地「人踩人」、鐵路列車運走被捕示威者，都是踐踏人權、濫權施暴的罪證，如果林鄭政府不積極回應，繼續任由警隊「自由發揮」，那麼街頭很快又會出現憤怒的民眾。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]