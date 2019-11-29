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2019年11月29日星期五
杜耀明
筆陣
筆陣：割席不割席 根本是假問題／文：杜耀明
聞風筆動：泛民區會主席爭奪戰 首要原則免傷和氣／文：李先知
周永新：放棄年輕人 就是放棄香港的未來
陳端洪：看高院緊急法判決——緊急或例外狀態 不能按「常規」標準審查
洪清田：林鄭、港府和北京的「步步對、全部（系統性）錯」
葉建源：請建制派高抬貴手 勿將政治凌駕教育發展
曾志豪：區選暴風雨後的平靜
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筆陣：割席不割席 根本是假問題／文：杜耀明
【明報文章】區議會「公投」結果揭盅，逆權運動「邁進聲響透」，運動支持者取得八成半議席，多數市民選擇站在抗爭者一邊，也再一次顯示，和（理非）勇（武）同心，至今不離不棄。
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筆陣：割席不割席 根本是假問題／文：杜耀明
聞風筆動：泛民區會主席爭奪戰 首要原則免傷和氣／文：李先知
周永新：放棄年輕人 就是放棄香港的未來
陳端洪：看高院緊急法判決——緊急或例外狀態 不能按「常規」標準審查
洪清田：林鄭、港府和北京的「步步對、全部（系統性）錯」
葉建源：請建制派高抬貴手 勿將政治凌駕教育發展
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聞風筆動：泛民區會主席爭奪戰 首要原則免傷和氣／文：李先知
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