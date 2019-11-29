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筆陣：割席不割席 根本是假問題／文：杜耀明

【明報文章】區議會「公投」結果揭盅，逆權運動「邁進聲響透」，運動支持者取得八成半議席，多數市民選擇站在抗爭者一邊，也再一次顯示，和（理非）勇（武）同心，至今不離不棄。

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