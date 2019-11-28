王慧麟：揭弊 興革 連任

威權一方3種方法抵制反對派議會

在亞洲其他地區的議會發展經驗可見，當一個地方議會忽然由威權政府支持者的一方，轉為反對派一方的時候，由於整個中央級機構的權力，仍然牢牢地掌握在威權一方之時，他們往往用幾種方法抗衡。通常威權一方的抵制方法有3種。其一，是行政抵制。即是說，行政體制將全面抵制由反對派議會提出的所有方案，手法相當多，例如拖延操作及實行，利用行政權力否決新政，又或者利用行政資源分化議會內不同議員，以及向與威權政權友好的媒體「放料」抹黑新科議員等等。其二，是財政抵制。即是說，威權政府利用手上的行政及立法權力，壓縮地方議會的財政資源，以經濟不景為名，減少、拖延、甚至否決撥款，迫使議會有任何新政，都會面對「冇錢」而無法執行。反之，威權政府就將這些資源轉給中央級部門，利用不同名目再分發給原有的親威權政府組織及人士。其三，是法律抵制。即是以「法治」為名，用電子顯微鏡及吹毛求疵的態度，專門挑出新科議員的毛病（例如財務申報），向警察、反貪機構舉報，即使未必抓到把柄，但只要威權政府打出「反貪」、「法治」等理由，配合disinformation的宣傳及動員，就足以令新議會開局後不久，就陷入不同程度的醜聞之中，無法展開新局。

因此，新議會要面對的，是一個相當凶險的政治格局。加上，由於現在的行政及立法會，仍然是建制派「完全」執政，只要加上北京的有力指導，社會上各建制組織重新結合，未來4年區議會仍是四面楚歌之局。筆者素來是「廢中黃絲教畜」、「殿堂級冷氣軍師」，不應就個別議會事務指指點點。所以，只想就此，總結其他地區的發展經驗，講一些區議會政治的大方向。

查明上幾屆區會帳目 準備司法抗爭

第一，是揭弊。過去二三十年，區議會都是建制派把持。不同建制派的地區衛星組織，都在不同的區議會撥款，得到不同程度的利益。這些組織在不同地區，已經有盤根錯節的利益輸送網絡。在區議會選舉之中，已有候選人揭露區議會的項目涉不同的利益輸送。因此，新議會有需要重新檢視上幾屆議會的項目，查明當中帳目明細，有沒有任何可疑之處向廉署舉報，向公眾公開，以革除區議會利益輸送、自己友益自己組織的問題。而且，為免行政抵制，不願公開有關資訊，又或者是調查為名，拖延控告，新議會亦要有與行政部門針鋒相對，以及司法抗爭（包括司法覆核）的準備。

要做到讓當區人士「有感」的事情

第二，是興革。每區議會，除了要做一些基本的交通、房屋、民政等既有政策之外，亦要做到一至兩個讓當區人士「有感」的事情。「有感」是好抽象的東西，但在當區的選民而言，卻是好貼身的事情。例如台北市，柯文哲最上心的其中一件事，就是行人道路及馬路路面不平的問題。所以他花了不少時間要求行人路、馬路要平順。而台灣一些地方縣市的政績，是搞地區自主培力（empowerment），做一些地區商業圈，推動地區經濟等。當然，這些「有感」的政策，最大的阻力相信是剛才提到的行政抵制。如果到時有好的政策而出現行政抵制，區議會怎樣利用民間力量推動，這就到時再討論及處理了。

與其擔心北京政策 不如做好區事

第三，是連任。之前本欄提過，現在北京對港政策（及港府高層辦事作風），有「兩個凡是」：凡是民主派提出的，我們一定反對；凡是青年提出的，統統都是港獨。香港建制派貫徹執行「兩個凡是」，結果爆出了「反送中運動」，連帶後果是美帝國會通過《香港人權與民主法案》（最近美帝國內共和黨保守派，出現強大的政治需求，要求日後的國際貿易政策必須與宗教自由掛鈎），而且更令區議會選舉一敗塗地。近7年北京對港政策，愈走愈左，愈走愈窄，所以只要北京繼續「兩個凡是」，而且在今次區選崩盤後，推行得更徹底的話，4年後只要還有區議會選舉，民主派陣營仍然會有優勢。

民主派經常用2003年的區議會選舉大勝，4年後輸掉區選作為例子，希望本屆區議會議員不要再犯下選完失蹤的毛病。老實說，泛民在2007年區選之敗，除了區政失敗之外，董建華腳痛下台、23條立法暫停、北京對港手法轉得較為溫和，既令社會回復平靜，也導致民主派2007年區選崩盤。所以，4年之後的區議會選情，仍然一定程度上繫於北京對港政策會否走向緩和。由於我們無法理性地了解北京對港政策的方向，與其擔心北京對港政策會否更強硬或軟化，不如做好揭弊及興革，做好區事，為4年後連任作準備。

作者是時事評論員

[王慧麟]