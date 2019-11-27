呂秉權：區選警號 中共宜務實治港

以經濟問題為例，他們內外有兩套數據，對外說得平穩可控，冠冕堂皇，對內則可能觸目驚心。以總理李克強為例，2007年主政遼寧時，身為經濟博士的他，對中國經濟數字的水分存疑，改用自己的指標（鐵路貨運量、用電量和銀行放貸量）來衡量經濟實况，被《經濟學人》稱為李克強指數。

公共衛生方面，2003年廣東爆發沙士，對外一直隱瞞疫情，令病毒蔓延香港（近1800人感染，約300人死亡），播毒全球；對內，廣東則有較確切的感染情况匯報中央，讓官方採取預案之餘，亦讓親友及早預防和撤離；後來，疫症擴散全國，世衛專家到北京的醫院調查，當局不惜用救護車載着沙士病人在城裏到處兜圈，逃避外國專家點算感染人數，但其實北京是有內參統計數字的。

2008年國產毒奶粉事件，當局早在夏天已知道大量幼童受害，出現腎結石等問題（相信不少官員子孫喝進口奶粉）。可是，由於要主辦奧運，彰顯中國盛世，有關問題不得不多放一會，毒奶只能再飲一會，幼童繼續被毒害，直至奧運閉幕後為止。

修例風暴 京用自欺欺人方法治港

香港的修例風暴，北京亦用此自欺欺人的方法治港。

對內，他們明知是港人對大陸司法沒信心，對警暴、警黑合作、冤案、特區管治等問題不滿，但對外他們硬要說成是外國策動的顏色革命、示威者收錢、無緣無故的街頭暴力等問題。

6月初，明明100萬人上街遊行抗修例，「左報」社評和中國駐英大使劉曉明硬說遊行人數誇大了，80萬簽名支持修例的人才是主流民意，一定要通過修例。

明明不是拘捕人數多少就能解決問題，可是「港共」和港澳辦官員，前前後後以拘捕1000人、2000人、3000人（現在已達4000多人）作為解決問題的指標，欺上瞞下。

香港市民會說建制派輸在大是大非

區議會選舉結果，明明是選民不滿特區政府、不滿建制派出賣港人，意圖強硬通過《逃犯修例》修訂，責怪他們對警暴、黑暴和催淚彈毒害香港等問題置若罔聞，只選擇性譴責黑衣人暴力，可是北京偏偏說成因為街頭暴力不利建制派競選工程、泛民出奸招令選民無法投票云云。

在投票日，《大公報》的社評還說：「現在輪到我們選民接力，運用手中神聖一票，向警方致敬，向暴力說不」、「投票，是給特區政府反思管治過失、撥亂反正的機會」。

大陸網民在網易的討論區說：「暴徒不得人心，香港人民會用選票教訓他們的，暴徒們，你們的末日到了，清算時候來了」、「絕對不給亂港分子贏得半分選票」等。

投票結束後，《大公報》的社評又說：「但建制派輸了選舉，除了分析外在因素，更須從自身找差距。正如一個身體健康的人，自身帶有免疫力，可以抵擋各種細菌病毒的侵襲，而遇到反常天氣就患感冒的，肯定是身子較弱。知病之所起，方能治之，與其將過多精力花費在抱怨上，更應在強身健體方面下功夫，在選舉文宣、動員方式、選舉口號、政綱海報、街坊互動等方面與時俱進，以更扎實的地區工作，更好的服務質素，更主動的服務精神，贏回街坊的心。」

不過，香港市民會說，建制派並不輸在地區工作（不少零地區工作的人擊敗他們）、與街坊互動和動員方式，他們是輸在自己「保皇」的原罪，輸在支持修逃犯例、出賣港人、支持警暴、對受害者埋沒良知等大是大非的問題上。

以史為鑑 政治問題定要政治務實解決

政治問題，一定要政治務實解決，可以以史為鑑。

1970年代末，習近平的父親習仲勳南下，出任廣東省委第一書記，搞改革開放和處理「大逃港」等問題。當時，內地歷經大饑荒和文革等動亂，累積逃港人數以百萬計。

對逃港者，當局曾採取槍殺、捉拿、關押、虐打等方式處理。

習仲勳到深圳考察，有農民對他說：「習書記，你也是吃過苦的，所以我才對你講這些真話：咱們共產黨政策要還這樣下去，還不改，人都會跑光啦！」

習仲勳把問題的定調，由敵我矛盾變為人民內部矛盾，以柔性方式處理。

「我們自己的生活條件差，問題解決不了，怎麼能把他們叫偷渡犯呢？這些人是外流不是外逃，是人民內部矛盾，不是敵我矛盾，經濟搞好了，逃過去的人又會跑回到我們這邊來。」

對逃港失敗被抓到收容站的人，習仲勳要求不歧視、不虐待，當他們是自己人，教育後全部放走。

為了阻截逃港，當時邊境駐有重兵，以槍彈威嚇投奔自由的人，鄧小平知道後作了有智慧的表態，表示「這是我們的政策有問題，不是部隊管得了的」，阻止了血流成河的局面。

2012年底，習近平即位總書記初期，主持了十八屆中央政治局第一次集體學習，警示大家說「一些國家因長期積累的矛盾導致民怨載道、社會動盪、政權垮台，其中貪污腐敗就是一個很重要的原因」。

絕對權力，絕對腐敗。權力不受制約，官員不被問責，警暴、「警黑」不被追究，統統都是腐敗的根源。

此外，中紀委前書記王岐山曾推薦民眾看有關法國大革命的《舊制度與大革命》一書，令此書賣斷市。《人民日報》解讀王岐山的推薦指，當前中國，人們追求更多表達權、批評權，對官員的腐敗和特權更難以容忍，對自身利益據理力爭。「歷史告訴我們……對民眾不滿的地方要及時回應，使下情上達，及時疏導民眾的情緒。」

透過今次的區選，希望中央真正看清香港民意，要像治水般疏導和回應訴求，不能再自欺欺人，而是切實檢討「這是我們的政策有問題，不是『警隊』管得了的」，以政治智慧和高度為香港做一件好事。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]