歐陽五：中美難脫鈎 香港更非角力場

其中尤為感人的是以96歲高齡現身論壇的基辛格。作為中美關係的重要奠基者，他陪伴兩國歷任領導人走過50載，歷經史無前例的「蜜月」，也經歷過大風大浪。歲月洗滌的智慧，令他更能超越當下來審時度勢。他在論壇上表示，中國如今的確是經濟大國，中美之間難免會「踩腳」。如今，雙方要有意願來克服困難，為時未晚。他希望貿易談判能夠取得成果，但這也應是更大的政治對話的一個小開端。

某種程度上，正是由於中美兩國存在着一批如基辛格般務實開放的有識之士，使得持「脫鈎」之見者相形見絀。基辛格在其著作《論中國》裏提及，中美修好的好處並不是永恆的友誼或互相融洽的價值觀，而是重新達成全球的力量平衡。顯然，基辛格的立場是基於求同存異。不強求兩國在價值觀上的絕對一致，而在承認差異的基礎上，共同發揮對世界穩定繁榮的平衡作用。

對中國而言，美國自身當然是人類文明的重要組成部分，迄今仍有諸多現代化的創造經驗值得中國借鑑。然而在美國政界，既有威爾遜總統開創的「世界主義」理想，有老布殊、基辛格等平和理性的政治家，卻也不乏以高度利己的功利主義為起點、在世界大行「霸道」主張的政客，對華認知缺乏基辛格那樣的遠見卓識。

反對派執迷「攬炒」沒法阻遏中國和平發展

再觀今日之香港，作為中西交流的「窗口」，難以單純的地區性問題視角入手，勢必要放在國際政治的大局中觀之。香港持續數月的動盪，已有大量直接證據浮出水面，證明了美方勢力插手的事實。比如，一些在街頭指導暴力、頻頻被媒體曝光的「美國面孔」，對大批防毒面具、危險武器和物資的來源的追問，直到美國國會日前強行通過《2019年香港人權與民主法案》。

形勢至此，不少香港反對派仍執迷於「攬炒」，舉着美國國旗呼籲外國勢力干涉，幻想把香港從「窗口」變成「角力場」。這種毫無國際政治遠見、且脫離時代大潮的愚昧，只會將香港這座城市原本中西交融的魅力加入了大量赤裸裸的反人道的暴力色彩，除了能綁定香港沉淪，沒有辦法成為阻遏中國和平發展的一張牌。

古人云，禍兮福所倚。諸多香港市民已不再對暴力和極端政治保持沉默，無論是自發上街清理暴徒破壞後的狼藉，還是為被砸身亡的清潔工羅伯送去一份悼念與哀思。原本重視地區實務的香港區選，這次在炙熱的政治氣氛下如期舉行。筆者亦願相信，香港並不會成為少數人妄圖製造中美博弈的角力場。

作者是時事評論員

[歐陽五]