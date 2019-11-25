關仲然：民進黨與蔡英文的第二次考核

未來個多月最大任務：大賣「芒果乾」

從各種民調以及抽象一點的「精神面貌」來說，民進黨的選情看來比國民黨樂觀。然而，正如政治學中對有關選舉競選宣傳（electoral campaign）的研究所形容，競選宣傳有三層作用：第一層是通知（inform）選民，讓選民知道政黨和候選人所代表的是什麼；第二層是說服（persuade）選民，以政策承諾吸引選民支持；最後一層、也是最關鍵的，是要動員（mobilize）選民，讓每一個支持者都去到票站投票，因為支持者再多，但如果支持者懶得投票，都是無用。因此民進黨在未來一個多月中的最大任務，就是要大賣「芒果乾」（「亡國感」），動員支持者用選票「救台灣」。

「英德配」代表黨內派系合作

在總統選舉與立法院選舉中，以蔡英文、賴清德掛帥的總統選舉無疑是更有把握。年初的時候，蔡、賴兩人在民進黨黨內初選對決，曾經鬧得不快（包括賴營指控黨中央在初選處理不公等等），但還是在最後關頭聯手合作，組成「英德配」，與國民黨的韓國瑜、張善政決一高下（有關國民黨的分析將留待另一篇）。從牌面上，「英德配」是民進黨的最強組合，而兩人合作，所代表的不止是把初選的恩怨放下，也代表了黨內派系的合作（賴所代表的新潮流、蔡英文自己的「英系」；須記得，上屆跟蔡英文搭配的副總統陳建仁是無黨籍的背景）。

民進黨經過去年地方選舉的慘敗，本來愁雲慘霧，但能夠在短時間扭轉過來，除了多得香港幫忙推銷「芒果乾」外，年初當選接任的黨主席卓榮泰，以及陳水扁前文膽、現任民進黨秘書長羅文嘉也是居功至偉。在去年落敗之後，蔡英文辭任黨主席，而黨內大老們也好像無人願意挺身而出打救民進黨，造就卓榮泰當選，領導民進黨。事實證明，即使卓榮泰不是民進黨內的明星政治人物，但就能夠跨派系得到黨內不同力量所接受和支持，並且最後整合蔡、賴合作，也就是民進黨主席這位置最重要的工作了。

銳意加年輕元素 國民黨則老氣橫秋

除此以外，民進黨黨中央大膽招攬學運領袖林飛帆入黨，擔任副秘書長一職，本來就已經可以感覺到民進黨銳意加入年輕元素的意圖；反過來再看看國民黨，黨主席吳敦義最近所任命的其中一位副秘書長，是「深藍」老政客蔡正元，兩黨形象的反差是史無前例的大。民進黨經過2018年的失利，黨內作出改變試圖收復失地，成效如何還看明年選舉；但國民黨在經過2016年的失敗之後，換上吳敦義領軍，除了去年殺出的奇兵韓國瑜之外，黨內整體還是老氣橫秋，徹頭徹尾像一個「百年老黨」。

相比總統選舉，民進黨在立法院選舉所面對的壓力無疑更大。立法院選舉分成兩部分，第一部分是單議席單票制的區域選舉（共73席），第二部分為比例代表制的全台灣不分區選舉（共34席），另外還有6席是原住民的選舉。以單議席單票制為主的選舉制度，在其產生的「勝者全勝（winner takes all）」效果之下，選舉結果都是難以預測（跟英國下月的大選一樣）。特別是國民黨黨中央再弱，講求資源的地方選舉，國民黨仍然有很大的影響力。

立院選舉壓力更大 最重要是過半

回看國民黨在2016年的選舉，即使慘敗（在不分區只取得大約27%選票，民進黨有44%），但仍然可以在區域議席的選舉中拿到近四成選票。此刻國民黨再弱，氣勢也一定比2016年的歷史低點要好得多，所以換過來說，民進黨要守住2016年所取得的68席，是非常困難。因此，對民進黨而言，今次選舉最重要的目標是國會過半（57席），達到已是勝利。

今屆選舉，民進黨沒有再跟小黨時代力量合作（但仍然禮讓前時力黨員林昶佐、洪慈庸參選），例如在上屆新北（第十二選區）禮讓黃國昌參選而沒有派出候選人，今屆就派出年輕候選人賴品妤參選，與取代黃國昌出選、時代力量的賴嘉倫對決。減少合作的結果，會否導致國民黨漁人得利，將會是民進黨的憂慮。另一個值得留意的選區，必定要數台北（第三選區），由民進黨的吳怡農對上國民黨的「政四代」蔣萬安。兩人都是主打年輕（有顏值），但政治新人、中研院學者吳乃德的兒子吳怡農聲勢浩大（而且顏值更高），能否打破國民黨長年在該區的壟斷的同時，也是總統選舉以外，另一場最激烈、最受關注的選舉。

（台灣選舉分析之二）

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[關仲然]