林原：國民黨應力爭避免總統立委選舉雙輸

蔡英文勝過韓國瑜 因討厭者沒那麼多

不過，李勝峰說蔡英文至少會贏200萬票有些過早——或許選前才會看得比較清楚。目前綜合各方面因素推測，蔡英文或不至於勝如此之多。畢竟選舉還要考慮投票率因素等，一般認為韓國瑜粉絲投票率相對較高，而蔡英文的青年支持者投票率相對較低。

至於蔡英文為何能贏，李勝峰認為，大家雖知她很爛應下架，但不知韓國瑜到底是什麼樣的人。這位深藍人士應是對國民黨總統參選人「口下留情」。蔡英文為何能勝過韓國瑜，根本原因是討厭她的民眾沒有討厭韓國瑜的那麼多。這場選舉實際上成為雙方討厭者多寡的比較。進一步而言，這場選舉是支持韓國瑜者與討厭韓國瑜者的較量，目前看討厭韓國瑜者多於支持韓國瑜者。而這是他在各種民調中都落後於蔡英文的根本原因所在。

韓國瑜還有可能翻盤嗎？李勝峰認為韓國瑜必須徹底改變形象，大幅減少對韓不放心的人。這種看法也可商榷，更確切些應該說韓國瑜必須力爭大幅減少討厭他的人——但這非常難，尤其就短期而言。除此之外，對韓國瑜選情真正成問題的是，目前他及其競選團隊並未全面了解民眾討厭韓的所有原因。另一方面，韓及其競選團隊對其以往個人歷史中還有哪些「把柄」會被民進黨抓住也不清楚——而這也會影響勝選信心。

韓國瑜若敗選，後果會有多嚴重？首先，立委選情會受到影響。李勝峰認為民進黨立委席次可能過半，而國民黨立委席次不會過半。這種可能性確實存在，但從目前看兩黨立委選情相當接近，如果民眾黨甚至親民黨在立院獲得席次，那麼兩大黨或許都無法過半——這種可能性更不應被忽略。而這也是民進黨秘書長羅文嘉最近聲稱政黨票投給小黨會造成「浪費」的原因——他在擔心小黨會影響到民進黨立委席次過半目標的實現。其次，韓國瑜已經將這次大選提升到「中華民國生死保衛戰」的高度，那麼他如果敗選，也該為中華民國的存亡承擔相當大責任。

站在國民黨中央的立場上，其實採取更現實一些的策略是可以理解的，那就是力爭避免總統、立委選舉雙輸局面的出現。盤點國民黨立委選舉大局，應該說比總統選舉可為之處更多。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「接近定局的台灣大選？——深藍人士認為蔡英文會大勝」）

作者是歷史學博士、獨立學者、自由作家

[林原]