劉夢熊：力挽狂瀾必須反「左」

當下中共作為執政黨面臨的最嚴重問題起碼有3個：經濟盛極而衰；中美關係惡化；香港動亂不已。但四中全會公報只務虛，對此沒有正面觸及，遑論「對症下藥」！事實上這3隻「灰犀牛」、「黑天鵝」的出現，其源蓋出於「左」！

「國進民退」 束縛生產力

先講經濟。根據國家統計局數字，中國今年第三季度經濟增長率只有6%，是1992年以來最低。撇開其包含的大量水分不講，今天中國內地出現外資產業鏈撤離潮、企業倒閉潮、工人失業潮、政府財稅收入失血潮、債務爆煲潮、通貨膨脹潮，令人觸目驚心；投資、出口、消費三台經濟增長發動機已是「羸牛無力漸艱行」；全國只有一個上海市有區區192億元人民幣財政盈餘，共約30個省、市、自治區都是巨額財政赤字「一片紅」！

眾所周知，改革開放40年來，中國私營經濟已佔財稅收入50%、國民生產總值60%、科技創新70%、就業承載80%、新增就業90%，即所謂「5、6、7、8、9」比重！然而，近6、7年來「國進民退」大幅加劇；有指高踞世界第二的稅費負擔；「消滅私有制」、「私營經濟退場論」、「私營企業由職工主體共管共享論」的叫囂；含混不清的「混合所有制」疑似「公私合營」前奏；在私企、外企設立黨委、黨支部，派駐所謂「政府事務代表」；政府對上規模私企強行滲小股控大權等等逆改革開放歷史潮流措施的推行，對生產力不是解放而是束縛，對民間創業創富積極性不是鼓勵而是扼殺；市場經濟不是大力發展而是向計劃經濟急劇倒退；馬雲「退休」、馬化騰被「替換」，以及數以百計私企上市公司董事長有如被割草般倒下，令私營企業家「心有預悸」，2018年中國富豪往外國移民比2017年增加50%……這不是「左」禍是什麼？

中共「全球戰略」使美各界棄綏靖

再講中美貿易戰。稍為尊重歷史的人都知道，1969年秋正是由於美國政府的嚴厲警告，煞止了蘇聯社會帝國主義妄圖對中國實施「外科手術式」核打擊的圖謀，幫中國避過大禍一場；美國在上世紀約80年代開始對中國開放市場，90年代繼續給予中國最惠國貿易待遇，本世紀初支持中國加入世界貿易組織（WTO），中國從美國賺取了數以萬億計美元外貿順差，經濟得以迅速騰飛，成長為世界第二大經濟體。

然而，羽毛日益豐滿的中共黨內左傾勢力近年來拋棄鄧小平「韜光養晦」、「不搞爭論」遺訓，重新擰緊因改革一度放權、分權而略為鬆動的「螺絲」；拋棄集體領導，封殺黨內民主，重啟個人崇拜，回到毛澤東時代高度集權乃至「定於一尊，一錘定音」高壓態勢；重新祭起「反動知識分子」帽子，空前嚴厲構築網絡防火牆，宗教信仰自由狀况大倒退；公開討伐「普世價值」，批判「憲政民主」，「向司法獨立亮劍」；高分貝宣揚「階級鬥爭、無產階級專政、暴力革命、世界革命、消滅私有制」的「馬克思是對的」；高調鼓吹「厲害了，我的國！」、「中國已走到世界舞台中央，為治理全球提供中國模式、中國方案」；甚至有中共齊齊哈爾黨校副校長撰文公然宣稱「偉大鬥爭」的「頭號敵人」是美國、「三號敵人」是日本……內地黨媒、網媒、「五毛」留言反美、仇美、辱美宣傳已成慣性。

凡此種種，所反映的中共左傾勢力終極價值觀，難免令外部世界得出結論：「鄧小平的改革開放政策已名存實亡。」中共的全球戰略就是要「埋葬包括美國在內的世界資本主義體系，以中共一黨專政模式管治全世界」！正因如此，使得美國政界、商界、學界從「中國經濟壯大之後，會走向民主政治，終歸擁抱普世價值」的夢幻中清醒過來，放棄綏靖政策，一致對中國採取強硬政策，成為中美貿易戰甚至步向全面冷戰的根本原因。這不是「左」禍又是什麼？

修例事件令港人忍耐突破臨界點

再有香港亂局。依照鄧小平倡導的「一國兩制」初衷，是大陸「我搞我的社會主義」，香港、台灣「你搞你的資本主義」，「既不是我吃掉你，也不是你吃掉我」；台灣和大陸統一之後，「台灣的黨、政、軍等系統，還是由台灣自己來管，中央不派人去」；正如江澤民闡述的是「井水不犯河水，河水不犯井水」。

然而近5年來，先是2014年6月10日國務院新聞辦公室發表白皮書，拋出於法無據的所謂「全面管治權」法律概念，將「一國兩制，港人治港，高度自治」後面8個字一舉閹割；繼而北京又炮製亂搬龍門、違反《基本法》附件一、附件二的「人大常委會8．31決定」，實際上把基本法第45條、第68條賦予港人的行政長官普選權和立法會普選權一筆勾銷；接着，中國駐英公使、外交部發言人等低級官員一而再、再而三背信棄義，單方面宣稱「《中英聯合聲明》過時、失效」謬論，企圖否定在香港實行「一國兩制」除了是中國國策之外，也是莊嚴的國際條約、國際承諾性質；隨後，「銅鑼灣書店」事件、肖建華事件等陸續發生，一直到今年2月林鄭月娥政權策動拆毁「一國兩制」防火牆的《逃犯條例》修訂事件，令港人對北京治港系統「左」的錯誤忍耐突破了臨界點，感覺「一國兩制」到了最危險的時候，每個港人被迫着發出最後的吼聲，終於爆發了波瀾壯闊的反修例運動。

林鄭對暴力血腥負最大責任

然而，當着6月9日103萬港人上街以和平、理性、非暴力方式呼籲「撤回惡法」之夜，林鄭月娥罔顧民意，以權力的傲慢揚言會在6月12日如期將逃犯條例修訂呈交立法會二讀，遂激起民眾怒火，迫使青年示威者於6月12日以血肉之軀包圍立法會阻止惡法二讀通過，由此爆發劇烈警民衝突。顯而易見，捨棄「政治問題政治解決」，妄想以警力壓服民眾的林鄭月娥，對暴力血腥場面出現負有不容推卸的最大責任！回歸祖國22年後香港竟然出現英人治港期間從未有過的嚴重浩劫，整整兩代年輕人與北京離心離德，這不是「左」禍又是什麼？

綜上所述，當今中國經濟由安轉危、中美關係由好變壞、香港由治入亂，皆因「左」禍所致！鄧小平1992年視察南方講話早已明確敲響警鐘：中國要警惕右，但主要是防止「左」！近年中國國運逆轉又一次證明了主要防止「左」是顛撲不破的真理！中國要撥亂反正力挽狂瀾，要將改革開放的強國之路走到底，要實現民族復興的中國夢，只能徹底反「左」！否則，必將鑄成顛覆性歷史錯誤！

作者是百家戰略智庫主席

[劉夢熊]