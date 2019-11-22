曾志豪：法院權限之爭

原因很簡單，對抗爭者或大部分香港人而言，從來就沒有當禁蒙面法是一回事。當抗爭去到扔「火魔法瓶」、投石機的時候，還有哪個抗爭者會懼怕區區一項蒙面禁令？所以執行還是取消，對抗爭運動沒有丁點影響。這是行動上對惡法最徹底的蔑視。

建制派和中央相反，卻是反應激烈。因為政治上等於被法院摑了一巴掌，堂堂特首居然帶頭實施一項違憲的法例，律政司究竟提供了何等低劣的法律意見？別忘記，法院指出不合理之處，包括即使合法集會也禁止蒙面，當日許多輿論已經指出這種不合理，只是特首置若罔聞。再加上，政治上，禁蒙面法完全無助止暴制亂，更惹市民反感，添煩添亂。

但中央的激烈反應，和止暴制亂無關，卻是認為法院僭越權力，否決了人大常委會對於基本法的權威解釋。人大常委會之下的「法工委」發表強硬措辭，認為香港法院無權裁決香港法律條文是否違反基本法，甚至威脅可能會有進一步行動。

京若要毁港法治 一國兩制提早結束

這個對決，便是香港法治的權力範圍，究竟可以去到多遠？根據基本法，香港法院有權就自治範圍內的法律條文作出解釋及裁決，這次的緊急法明顯是特區自治範圍，高院完全有權自行審理解釋。人大法工委的聲明，似乎是要把特區法院的權力「收回」。所以你會發現，左派政客或法律人士都非常小心，為法工委的看法降溫，什麼「warning shot」、「不代表會釋法」云云，都是希望不要把事情鬧大。

這次緊急法事件，會否成為新一波的抗爭焦點？律政司已經建議法院暫緩執行禁蒙面法違憲的裁決，教人摸不着頭腦。經常把法治掛在口邊的特區政府，偏偏自己帶頭違法還要堅持繼續違法，輸打贏要。法治是香港僅存依賴的基石，如果北京要摧毁，一國兩制便提早結束，抗爭更無法停止。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]