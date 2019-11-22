趙明明：區選救港：不要戒嚴或游擊戰

大型抗爭往往有人被殺，10月份，海地、伊拉克和埃塞俄比亞就發生類似情况。香港持續5個月的示威已造成小量人死亡，而暴力於過去1個多月更升級了。10月1日，警員以實彈槍擊一名中學男生，子彈與男生心臟僅距3厘米；10月13日，一枚自製遠程炸彈引爆了，警員僥倖無恙。持續的暴力升級卻預示了兩種可怕情况：戒嚴及游擊戰。

戒嚴狀態下 暴力會加劇

若抗爭者殺害任何一位警務人員或政府支持者，必然湧現要求實施戒嚴的聲音。類似的死亡個案繼續增長的話，政府就更大機會實施戒嚴。10月4日，林鄭已宣布動用《緊急法》，她可以輕易頒布更多禁令，並實施戒嚴。

《禁蒙面法》已經惹起眾怒，《戒嚴法》絕對會令抗爭者更激憤，迫使他們提升武力，在香港這個高樓林立的彈丸之地，針對政府作出更大範圍的破壞。印度以戒嚴令對付400萬克什米爾人，需要約60萬兵力，若香港要實施戒嚴，3萬警力如何壓制700萬人？

相信屆時林鄭會向中央尋求警力或軍力支援。沒有戒嚴令，香港警察勉強遏制武力程度，沒有殺死抗爭者，但一旦實施戒嚴，警隊和軍隊對付抗爭者時，就有很大空間使用武力。內地解放軍及武警不熟悉香港人，比起香港警察，他們更有機會（有意或無意地）傷害，甚至殺害抗爭者。軍人接受訓練，就是為了殺敵，要他們抑制本性，不去殺人，並非易事。

處於緊急或戒嚴狀態，如10月份的菲律賓、智利及厄瓜多爾，警察或軍人不時會殺害抗爭者。同伴被殺，其他抗爭者及支持者的暴力反擊亦會加劇。

若有抗爭者被殺 易燃起游擊戰

香港抗爭者與其他國家的抗爭者相比，教育程度較高，財力及社交網絡亦較強。9月2日，香港各主流大學有3萬學生示威。抗爭者集眾人智慧，利用雨傘組成龜陣作戰，以水中和催淚煙，並引爆自製炸彈。

2018年香港人均財富190萬港元，200萬抗爭者的資產加起來，或許有3.8兆港元。所以，8月中旬，抗爭者於24小時內眾籌得過千萬港元，亦不足為奇。

另外，居港港人亦與約170萬海外港人連結起來，此一龐大社交網絡促成9月下旬至10月上旬，於全球67個海外城市組織示威活動。

怒火、專長、金錢、網絡，加上成千上萬進行非法活動的前線抗爭者，已經組成現規模的抗爭，可以想像，如果有抗爭者在示威中被殺，很容易會燃起一場游擊戰。

更糟的是，香港的戰爭或會蔓延至內地。即使內地嘗試封鎖香港邊境，或禁錮所有身處內地的香港人，抗爭者仍有很多親朋居於內地，而且海外港人亦可以遊客身分入境中國。抗爭者的盟友透過國外的社交媒體接收資訊後，可自製炸彈，並遙距引爆。襲擊令中國境內出現傷亡的話，不僅會重創其經濟，亦會驚動國防部。

所以，沒有人希望戰爭發生。

公平透明選舉 增管治認受減暴力

香港必須避免捲入戰爭。喀麥隆、葡萄牙及蘇丹等國政府，過去數月與抗爭者談判後，達成共識。2014年雨傘運動，時任政務司長林鄭與參與抗爭的5位學生領袖會面，可是，其中4人其後被捕，被判入獄或緩刑。當前抗爭因為沒有「大台」，更不可能藉傳統的談判解決紛爭，反而可藉區議會選舉化解危機，就像愛爾蘭共和軍以新芬黨作政治武器一樣，11月24日選舉中當選的香港區議員亦可為抗爭者發聲。

若大眾相信投身政治體系能改變現狀，就會與政黨結盟，而政黨並不主張暴力。公平及透明的區議會選舉能增加管治認受性，回復公眾信心及有效減少暴力情况。

再者，現時的社會環境下，新當選的區議員比早前當選的立法會議員，認受性更高。香港中文大學傳播與民意調查中心的數據顯示，2019年3月，自認本土派市民有6%，10月升至14%；自認是泛民主派的則由28%升至45%。

議會代表共撰計劃 促使政治和解

這些獲本地人廣泛支持的當選人，或能提供多元及創新的方法，解決當前危機。David Johnson、Roger Johnson及Dean Tjosvold的著作Constructive Controversy亦有提到：持相反意見的人士對話時，往往有創新的念頭，稍加精煉，便有機會得出雙方都滿意的方案。

故林鄭必須確保區議會選舉能安全及公正地進行。

然後邀請立法會所有政黨及新的區議會代表參與開放空間會議，共同撰寫計劃書，提供解決當前危機的方案。閉門會議的成員可彈性分成各小組，每人提出一些討論題目（如經濟、警察、暴力、司法等），並邀請其他成員加入討論。小組可合可分，會議成員亦可隨時加入或離開。

林鄭可賦權予小組，鼓勵雙邊討論，指出任何由親政府陣營及反對陣營共同簽署的計劃書，都會成為立法會及行政會議的議案。這些計劃書能反映多元意見，促使政治和解。

香港，接下來，是戒嚴、戰爭，還是由兩邊陣營共同解決問題？

（作者按：原文為英文，由香港教育大學評估研究中心助理主任林思明翻譯成中文）

作者是香港教育大學講座教授（數據分析及多元教育）

[趙明明]