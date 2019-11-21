陳帆川：「血債票償」 為何惹人討厭？

大學衝突不斷，各區「開花」響應，示威陣營損兵折將。當局將整整一代年輕人打傷打殘，關進監牢，斷其畢生前程。這筆「血債」，怎麼償？

網民反感「人血饅頭」

償債固然是出於復仇心態。有人認為今場運動的目標是五大訴求，不應被仇恨冲昏頭腦。不過運動持續已近半年，民心不死的原因，就是不停出現如「7．21」、「8．31」和周梓樂去世等「血債」，激起民憤所致。如果僅大剌剌地揚言要杜絕仇恨，無疑自欺欺人。

復仇的方法有很多種，今場運動本着「不分化、不割席」的精神，基本上都能兼容並包，除了「血債票償」。談起選舉，大量網民立即反感，冷嘲熱諷政客又夠鐘吃「人血饅頭」。然而在抗爭裏頭，示威者和政客一直互不割席，為何卻要跟選舉割席？

不妨將區選當作運動一部分來看

這種反選舉的情緒，在本土派跟泛民分裂的5年裏持續發酵。前者一直將選舉與「收割」、「攞光環」畫上等號，以致每逢傳統政黨要拉票，這種在部分人心目中根深柢固的說法都會再度浮現。但是今時不同往日，今次我們不妨將區議會選舉當作「反送中」運動的一部分來看。

第一，無論你認不認同區選，今屆選舉也必然是一場變相公投，結算全港民意。即使你不如此解讀選舉結果，本地乃至國際媒體，特區乃至中央政府，「黃絲」乃至「藍絲」大眾，也必然如此解讀。萬一非建制派的成績遜於預期，建制陣營必然士氣大振，示威陣營，尤其是「和理非」人士，必定信心崩潰。

第二，示威陣營在過去一個月，常常說要再搞一場大型「和理非」活動，以回復6、7月時的狀態，「勇武」及「和理非」雙管齊下。而在警察拒絕批准遊行的前提下，區選可謂近期唯一合法的超大型「和理非」活動。如果成功，將能為漸現疲態的運動添上色彩，不至停留於催淚彈對汽油彈的場面。

第三，黃絲面對藍絲時氣上心頭，不少人想說服身邊的藍絲轉向。但不少人忽略了的是，區議員對中老年藍絲的影響可以很大。日復一日洗腦式的海報、橫額、屋邨壁報板、街坊活動等，對藍絲來說具有一定影響力。而且區議員一任4年，這也意味着一場勝利可換來長達4年的潛移默化。

運動曠日持久，贏在多線進攻，而非墨守成規。「血債」怎麼償，why not both（何不兼用）？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]