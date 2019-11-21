梁美芬：香港烽煙四起 公僕憑何加薪？

在2019/20年度，首長級和高層公務員會加薪4.75%，中低層加薪5.26%，資助機構包括津校、公立醫院、社福機構員工料也會緊隨加薪。相信很多市民都會有同樣疑問：那些違反政治中立原則匿名聯署反政府、公開打着公務員名義罷工的公務員，漠視大學校園內有刑事行為滋生的教育局，詛咒「黑警死全家」、縱容學生罷課的老師，因政見不同差別對待病人或受傷警察的醫護人員，對通街通巷的連儂牆視而不見的食環署和路政署，他們又憑什麼去加人工？

政府只依賴警隊 公務員表現有負市民

所謂「疾風知勁草，板蕩識誠臣」，去年超強颱風「山竹」吹襲香港，反映政府處理天災的應變能力不足，今次面對因修訂《逃犯條例》而起的人禍，沒料到政府表現如此慢，一味靠拖，只依賴警隊天天加班獨力執法去處理這樣大的政治問題，簡直令人難以置信。公務員因循守舊，各自為政，事不關己的態度，又未能團結一致靈活地應付這場回歸以來最大型的政治風暴，表現實在有負市民期望。

棟篤笑匠黃子華有一段關於打工仔加薪的妙論：「生哥問大家，在座有哪位認為自己做得好的，請你舉一舉手。沒有人舉手。如果生哥換一換問題，問在座有哪位認為自己應該加人工的舉一舉手，300個人600隻手。做得好，沒有人舉手，加人工，個個舉手。」這個笑話也不幸地言中了香港公務員隊伍的現况。這次政治風暴或許能為政府來一記當頭棒喝，記住立法會議員的支持不是理所當然，政府從來都不應該假定議員一定會支持公務員加薪撥款。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]