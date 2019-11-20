杜礎圻：黎明前的黑暗

為什麼筆者這樣說呢？是否太過樂觀呢？可以從以下幾點去分析。首先，一場社會運動是否能夠成功，民意可以說是唯一的重要因素。示威者所發起的「三罷」，從來沒有成功過，這說明不少香港市民雖然同情反修例運動，但沒有認為足以讓他們去罷工。而從11月11日起，他們所發起的是「強制三罷」，示威者日日早上堵塞交通，這說明示威者們是知道大部分市民是不會去罷工的。正是市民不會自願罷工，才需要去強制。但正所謂勉強無幸福，強制市民去罷工，即使他們不能去上班，他們會支持示威者的行為嗎？

其次，就是這場運動的矛頭漸漸從政府及警方，轉到一般市民，其打擊對象愈來愈廣闊。在示威者的文宣中可以看見端倪。其中一張在11月11日星期一發布的海報中，說「前線幫你擋子彈，你都仲繼續要返工，咁鍾意返工記得早D起身啦！」這種口脗的宣傳，說明了什麼呢？這是說明示威者已經漸漸把矛頭轉向一般市民。示威者在怪責一般市民為什麼不參加「三罷」，所以遷怒於堅持上班的民眾。

更有甚者，在示威地點的一些噴漆中，也可以見到示威者遷怒於民眾。一些噴漆寫着「只是那個不是你的仔女，你才願意繼續上班」，意思指周梓樂不是他們的子女，他們才願意去上班。言語中有指罵上班市民的意思。試想想，每天願意上班的民眾有多少人，那些示威者如果與那些上班的民眾「割席」，受害的會是誰？

社運漸偏離民意 走向與民為敵

凡此種種，都可以看出現時這場社會運動漸漸極端化，偏離民意。這樣走下去，最終只會走向與民為敵的結局。一場失去民意支持的社會運動，必然是失敗的。因此，這幾天的大規模混亂場面，實在是黎明前的黑暗而已。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[杜礎圻]