杜礎圻：黎明前的黑暗

【明報文章】從11月11日起，激進示威者連續數天在全港各區的主要幹道及港鐵線發起堵路及破壞行動，導致早上上班時間全港交通大混亂，數以百萬計的香港人受到影響。他們甚至在下午及晚上都持續地在例如中環及又一城破壞。可以說，論影響程度及頻密程度，自11月11日起的數天可說是6月反修例運動開始至今最為嚴重的時候。可以說，目前是這場社會運動的最高峰，嚴重威脅到11月24日舉行的區議會選舉之公平性。但這也是真正開始走下坡的時候。這幾天所發生的，只是這場運動的迴光返照，離結束的時候不遠矣。
為什麼筆者這樣說呢？是否太過樂觀呢？可以從以下幾點去分析。首先，一場社會運動是否能夠成功，民意可以說是唯一的重要因素。示威者所發起的「三罷」，從來沒有成功過，這說明不少香港市民雖然同情反修例運動，但沒有認為足以讓他們去罷工。而從11月11日起，他們所發起的是「強制三罷」，示威者日日早上堵塞交通，這說明示威者們是知道大部分市民是不會去罷工的。正是市民不會自願罷工，才需要去強制。但正所謂勉強無幸福，強制市民去罷工，即使他們不能去上班，他們會支持示威者的行為嗎？
其次，就是這場運動的矛頭漸漸從政府及警方，轉到一般市民，其打擊對象愈來愈廣闊。在示威者的文宣中可以看見端倪。其中一張在11月11日星期一發布的海報中，說「前線幫你擋子彈，你都仲繼續要返工，咁鍾意返工記得早D起身啦！」這種口脗的宣傳，說明了什麼呢？這是說明示威者已經漸漸把矛頭轉向一般市民。示威者在怪責一般市民為什麼不參加「三罷」，所以遷怒於堅持上班的民眾。
更有甚者，在示威地點的一些噴漆中，也可以見到示威者遷怒於民眾。一些噴漆寫着「只是那個不是你的仔女，你才願意繼續上班」，意思指周梓樂不是他們的子女，他們才願意去上班。言語中有指罵上班市民的意思。試想想，每天願意上班的民眾有多少人，那些示威者如果與那些上班的民眾「割席」，受害的會是誰？
社運漸偏離民意 走向與民為敵
凡此種種，都可以看出現時這場社會運動漸漸極端化，偏離民意。這樣走下去，最終只會走向與民為敵的結局。一場失去民意支持的社會運動，必然是失敗的。因此，這幾天的大規模混亂場面，實在是黎明前的黑暗而已。