港人情緒困擾低谷還未來臨

的確，近月令香港人困擾的事十分多。生靈的塗炭、親友的撕裂、政府的不仁、警隊的濫暴、極權的干預、法治的衝擊、自由的倒退、設施的毁壞、秩序的消失、生活的失常、市道的蕭條、生計的困難，這些東西任何一種都足以令人困擾。但當近月的香港是這一切同時發生，我們的困擾廣度與深度就簡直是無法想像。有時，大家以為見到一點曙光（如法院就《禁蒙面法》判決體現了司法獨立），但很快又被推回深淵（如港澳辦等機關就有關裁決批鬥法治與司法獨立）。

面對着這一切，香港人的鬱結已透過不同方式浮現。最嚴重的，當然就是自殺或企圖自殺個案的上升（懷疑是「被自殺」那些另計），和各種憂鬱症有關的病痛。情緒波動，不時會失控地哭泣或發脾氣的情况，都多了在朋友圈子中聽聞。生活上，香港人因近月的一切失眠就已經幾乎是「基本盤」，另外還有多了抽煙、喝酒、暴食（或極度沒有胃口）等發泄。

長話短說，香港人現在見到的一切都是令他們邁向絕望的。大家都好像只能一天一天地過，不敢為未來作任何計劃，遑論對未來存什麼希望。不少人都在說想離開香港，但老實說，就算是有海外居留權，當一個人的工作、生活、社交人脈等都已在這個家扎根多年，要說離開又談何容易？再者，我認識的不少親友都會相信，做錯事的並不是我們，為何我們要因他人的錯而主動放棄自己的家、把其拱手相讓？

當然，在這一切絕望中，我仍很想可以看到希望。至少，我嘗試安慰自己，爛船都有三斤釘，香港就算風光不再，都未必淪落到邁向死亡。

在醜惡中 港人展示最美好一面

不過，這聽下去都是有點消極，我始終都是對香港滿懷希望的，理由是因為在近月的一切醜惡中，香港人向自己和世界展示了最美好的一面。在這幾個月，我們見到香港人的團結、創意、堅毅、鬥志、開放、多元。就算今次的運動被鎮壓或無疾而終，就算我們每一個人都決定回歸平淡、再一次不理世事、只顧賺錢，經過今次運動後，我們都知道，假以時日，如果香港再有事需要香港人站出來，大家都是會以「師兄弟姐妹歸隊」的姿態強勢回歸，再創奇蹟。

只要香港人一日還在，我們這個城市永遠都還會有希望。絕望，是一時的，但希望，是恆久的。夕陽無限好，只是近黃昏，黑夜雖漫長，黎明必再來。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師、不虔誠天主教徒

[任建峰]