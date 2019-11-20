盧文端：習講話是嚴正立場 也是工作要求

韓正南下深圳部署落實習講話精神

香港暴亂近期全面升級，暴徒不僅殘害市民、攻擊警察、佔領校園，而且在全港各地大肆破壞交通設施，瘋狂縱火堵路，導致全港交通癱瘓。新加坡總理李顯龍在談及香港局勢時警告稱，如果香港近期的事發生在新加坡，新加坡肯定會完蛋（finished）。習近平身處萬里之外的巴西，罕有地就香港局勢表達中央的嚴正立場，說明香港當前形勢已經到了非常危急的時刻。習近平用3個「嚴重」定性香港持續升級的暴亂：嚴重踐踏法治和社會秩序、嚴重破壞香港繁榮穩定、嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。習近平的這3句話，既指出了事態的嚴重程度，也是對暴徒及其幕後勢力發出的嚴厲警告。

習近平的巴西講話，不止是一種表態，更是工作要求。港澳辦發言人的談話清楚說明了這一點：習主席重要講話發出了中央政府對香港止暴制亂工作的最強音，國務院港澳辦將堅決貫徹落實，全力支持香港特別行政區政府依法加大對激進暴力犯罪活動的懲治力度，盡快恢復社會正常秩序。據報道，韓正親臨深圳主持召開會議，統戰、外交、公安、國安、港澳辦等相關負責人參加。據了解，韓正南下深圳，主要是部署貫徹落實習近平巴西講話精神。由此可以看到，習近平的講話表明，中央絕不會坐視香港亂下去，不僅表達嚴正態度，更會從多方面採取實質行動，全力支持香港止暴制亂。

特區政府司法機關也「動」起來

習近平在講話中提出了3個「堅定支持」，即：堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。如何落實這3個「堅定支持」，備受關注。據了解，韓正今次南下深圳，也會見了本港一些重量級人士，就落實習近平講話聽取意見。本港人士也就特區政府如何集合整個政府的力量平亂、如何針對警力不足加強對警方的支持等問題表達了意見。事實上，特區政府在習近平講話之後也「動」起來，不僅成立了由政務司長張建宗主持的跨部門行動小組，統籌各部門的應變工作，而且加強支持警方的工作也在部署落實。

值得留意的是，習近平在3個「堅定支持」中，專門提到了司法機關。事實上，止暴制亂、伸張正義，最終要通過司法審判來體現。鑑於被捕者眾多，起訴、審訊、判決任務繁重，若按照平時的做法，恐怕長時間都處理不完。如此一來，大量犯罪分子得不到懲罰，獲保釋在外，成為潛伏社區的動亂因子，更難以發揮法律的阻嚇力。非常時期，須用非常手段，香港司法機構應借鏡其他先進地區的經驗，譬如成立特別法庭專門處理暴亂案，或法庭24小時運作，以加快檢控工作，共擔止暴制亂責任。特區終審法院首席法官已清楚表明，司法機構會盡力在切實可行的情况下，迅速和有效地處理案件，並確保案件能嚴格依據法律獲得公平處理。

應該看到的是，極端分子製造全港大暴亂，已經激起市民反彈，反暴力民意明顯升溫，愈來愈多市民積極參與清除路障並指摘暴徒，參與暴力行動以及圍觀支持的人數急劇減少。九龍塘軍營的解放軍人員協助恢復交通，在場市民紛紛拍手叫好。逾百名專責反恐的特戰部隊軍人，步出軍營與市民一同清理相鄰聯福道路障，雖然可以說成是一件「平常事」，但這裏面的確帶出了中央支持香港止暴制亂的特殊信息。

簡而言之，習近平的巴西講話，是中央在香港止暴制亂進入關鍵時刻發出的最強音和動員令，是香港止暴制亂將出現重大轉折的重要標誌。可以肯定的是，在中央的堅定支持下，香港各方各司其職，共同努力，止暴制亂將會出現新轉折、新氣象。

習近平對外發出警告作出承諾

還要強調的是，習近平作為中國最高領導人，罕有地在國際場合就香港局勢宣示嚴正立場，一是要發出警告：香港問題事關中國的主權、安全、發展利益，任何外部勢力不得干預；二是作出承諾：無論發生什麼情况，中國政府貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。這兩方面的信息，具有強烈針對性，也受到國際社會的重視。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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