呂秉權：暴力釋法，毁港更甚

最近，香港高等法院原訟法庭裁決有關《禁止蒙面規例》的司法覆核，裁定禁蒙面法無效及違憲，因其不符合《基本法》共9條規定，包括基本法的第二、八、十七（二）、十八、四十八、五十六、六十二（五）、六十六及七十三（一）條。之前因禁蒙面法而升級執法、截查和拘捕市民的警方遂宣布暫停執行該法。

對大陸而言，講法治不如講政治。

法工委港澳辦發炮 在釋法外僭建權力

全國人大法律工作委員會隨即對香港高院裁決表達強烈不滿（發自「一些人大代表」）和嚴重關切。法工委強調，香港法律是否符合基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定。法工委批評高院裁決內容嚴重削弱香港特區行政長官和政府依法應有的管治權，不符合香港基本法和全國人大常委會有關決定的規定，並暗示有進一步行動。

令人憂慮的是，法工委不單單暗示解釋基本法，連香港法律是否符合基本法它都可以裁決，在釋法之外僭建了權力。

此外，國務院港澳辦亦加入發炮，批評高院此裁決公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，將產生嚴重負面社會政治影響。港澳辦將密切關注此案的後續發展。希望香港特別行政區政府和司法機關嚴格依照基本法履行職責，共同承擔止暴制亂、恢復秩序的責任。

北京認為高院公然漠視「三權」囑咐

筆者相信，北京認為香港高院的裁決公然漠視國家主席習近平上周的緊急表態、副總理韓正對「香港三權」的囑咐，以及十九屆四中全會的精神，人大常委即將出招，凌駕香港的司法獨立和專業裁決。

11月14日，國家主席習近平在巴西罕有表達了對港嚴正立場，說恢復秩序是香港當前最緊迫的任務，除堅定支持行政長官、特區政府及警隊之外，亦特別點名「堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子」。這種支持其實是正話反說，其實認為香港司法機構部分人不夠顧全中央精神。

11月6日，中央港澳工作協調小組組長韓正在北京接見林鄭月娥時，表明止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務，也是香港行政、立法、司法機關的共同責任。這裏的重點也是司法機關，因北京一直認為不少法官信不過，部分人太講法治，沒有大局、政治和核心（習核心）意識。

至於十九屆四中全會的對港精神，主要是用法律和制度武器全面治港。國務院港澳辦主任張曉明的解讀指出，在香港，該制定的法律要制定，該修改的法律要修改，該廢除的法律要廢除，該補充的制度要補充，該配套的機制要配套。其中，張曉明公布中央在港有十大權力，其中幾點都可適用於當前情况，包括：

•「特別行政區基本法的制定、修改、解釋權。香港回歸祖國以來，全國人大常委會對香港基本法有關條文已經進行了5次解釋。基本法解釋權的行使不應取決於某些人的主觀好惡，而應根據實際需要決定，該解釋就解釋。」

•「對特別行政區高度自治的監督權。重點是監督特別行政區的法律和政權機關的活動是否違背憲法和基本法、違背『一國兩制』。比如，全國人大常委會可對特別行政區立法機關制定的法律行使備案審查權，批准或備案特別行政區行政長官和立法會產生辦法修正案，對特別行政區終審法院法官和高等法院首席法官的任命和免職進行備案。」

•「決定在特別行政區實施全國性法律。全國人大常委會可對基本法附件三所列在特別行政區實施的全國性法律作出增減。」

在北京高度參與並要求司法機關三權合作，止暴制亂之時，高等法院此裁決被解讀成剃北京眼眉。往後，全國人大釋法或作出決定以為特區政府對案件上訴提供基礎，指日可期。再者，此次釋法，範圍亦有可能多於此案，以讓北京有更多「武器工具」治港。

一群法盲以法律之名踐踏香港

全國人大常委會對港釋法情有獨鍾，因它們對全國憲法雖然有解釋和監督權，但由於它們的橡皮圖章性質，基本上沒有獨立行使過解釋和監督憲法的職能。此外，內地如果有民告官的案件，控訴官方涉嫌違反憲法，全國乃至地方的人大常委，基本都不會有違憲審查權。

如今，憲法解釋和監督不到，香港基本法實在是充實了全國人大的存在性，令他們覺得自己配合黨的指揮棒，做了實事。

雖然全國人大常委有權，但他們解釋法律的資歷是否足夠呢？

目前，159個負責釋法的全國人大常委（扣除了正副委員長等官級常委），讀過法律或有法學背景的只有21人（包括馬克思主義專修亦歸類法學），只佔釋法常委的一成三左右，即是說香港的前途、命運和法律解釋權掌握在八成七沒有法律知識的全國人大常委手中，香港的淪落，有一群法盲以法律之名來踐踏。

無論如何，香港已進入不可管治。

一次又一次摧毁香港，北京要承擔最大責任。

作者是浸會大學新聞系高級講師

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[呂秉權]