梁美儀：強攻大學 衝破底線

最新的「錯步」、令人匪夷所思的恐怖行動，是容讓警方強攻多間大學。中大、城大到理大，無一不受警方武力大肆攻擊。

警方「攻大」的理據，主要是指有人從大學拋大量雜物到主要交通幹道或鐵路上，危害公眾安全。從這行動原因出發，不能否定其需要，然而要停止這些以雜物堵路的行為，是否非以猛烈強攻，以發射大量催淚彈、橡膠子彈不可？

大學作為一個地方的文明、知識與學問培育之處，守護大學校園，就是守護一個地方追求知識真理的根本，捍衛大學的尊嚴，就是捍衛一個地方人民生活不斷改善進步的權利。如今政府卻容許警方將大學校園，如塔利班總部般強攻，將學生視作殺人不眨眼的恐怖分子狙擊。

千發槍彈攻中大，誰也預料到，一校有難，其餘各大學生必定支援，結果導致多條在大學附近的道路遭阻塞。警方的部署，一如既往，再次是「以暴製亂」。

再看在周日警方強攻理大，水煙夾擊之餘，堵住各出入口，使之成為逃生無門的「孤島」。世界其他先進文明地方看在眼裏，會認同這是國際文明大都會會發生的事情嗎？

還可放棄多少代人？

如果當權者真的如那位飲食集團太子女所言，放棄這兩代青年算了，不好意思，除非香港如內地般限制民眾接觸的網站及內容，否則在互聯網世界成長的世世代代年輕人，都會跟現在這兩代的年輕人一樣，不聽話，渴求公義、公平和自由，問到底還可放棄多少代人？

不過，在捍衛校園之餘，學生也不能越界太多，例如公然在校內製造汽油彈之類的行為，等於將刀交予當權者一樣，隨時令大學陷於被干預的險境。長時間堵塞主要道路，對民生影響之大，也不能長期持續，失民心，同樣失掉群眾對運動的支持。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]