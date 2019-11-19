劉進圖：若有票可投 這一票怎投？

過去的區議會選舉，選民的考慮往往不是候選人的政治立場或政策取向，而是他們在地區上的服務經驗。但今次區議會選舉與過往不同，這次是反修例運動爆發以來第一次選舉，全港400萬選民可以藉着投票，和平理性地表達他們的訴求；而這次選舉的結果，不單關乎各個區議會未來4年的取向、正副主席的人選，也直接關乎1200人特首選委會內一成席位花落誰家，對下屆特首人選有舉足輕重的影響，所以建制和非建制陣營都傾巢而出，競爭激烈程度前所未見，每個選區都有競爭，再沒有自動當選這回事。

投給支持盡快設獨立調查委會者

親建制媒體近來的文宣攻勢顯示，他們不再以候選人的地區經驗作主要訴求，而是以候選人是否支持暴力示威行動作為焦點，呼籲選民投票給反對暴力抗爭的候選人。非建制派方面則剛好相反，他們認為警察濫權施暴，才是令社會運動愈趨激進的主要原因，所以呼籲選民投票給支持反修例運動的候選人，變相對特區政府來一次不信任投票。對於兩大陣營的核心支持者來說，這些文宣相當中聽，他們毫無疑問將按各自的政治立場投票，但對於中間、溫和、游離的選民，又該如何取捨？

對於中間的選民，他們固然不認同暴力抗爭，但也反對警察使用過量武力，他們最希望見到的，是透過公平理性的方法，處理當前的社會矛盾。民意調查顯示，有八成受訪者支持成立獨立調查委員會，處理香港的警民衝突，這既是絕大部分香港人的意願，也是中間選民的強烈訴求，以此訴求來審視候選人立場，決定投票給誰，相當合情合理。

非建制派佔優 親建制有補救機會

從這個角度看，非建制派候選人是稍為佔優的，他們支持獨立調查的呼聲比較響亮。不過，親建制候選人也有補救機會，建制派其實不是原則上反對獨立調查，只是認為不該針對警方，要調查便兩邊都查，而且要等局勢稍為平靜才能展開調查。親建制候選人若能明確表態，要求政府立即答允獨立調查，先委任資深大法官和委員會律師，等局勢稍為平靜便馬上啟動調查聆訊，這樣還有可能獲得一些中間選民的選票。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]