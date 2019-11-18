肖立晟：人民幣沒持續貶值基礎 近期波動主因貿易摩擦

經濟驅動力撐幣值穩定 央行應對有效

第一，宏觀經濟基本面不支持人民幣進入貶值趨勢。2019年前3個季度，內地經濟增速仍然保持在6%左右，經常帳戶餘額約1400億美元。至少在短期內，內地的經濟驅動力在全球經濟中仍然處於前列，有助於支持人民幣幣值的穩定。

第二，匯市槓桿率不高，人民幣匯率不會形成螺旋式下跌。與股市相比，內地外匯市場的槓桿壓力遠遠低於股票市場。內地外匯市場交易是一個相對封閉的圈子，主要的參與者是各大銀行，市場交易主要是銀行之間進行結售匯頭寸平補，銀行本身並不會持有太多淨敞口，更不會運用外匯衍生品進行槓桿操作。所以外匯市場不會出現股票市場「配資強平」這類不可控做空力量。在這種環境下，央行穩定市場的能力毋庸置疑。

第三，企業的外匯敞口有限，並不會對人民幣匯率形成持續性的賣盤壓力。2017至2018年，由於內地利率成本較高，且面臨融資約束，很多境內房地產公司大量發行離岸美元債，增持美元債務。人民幣匯率貶值會增加這些企業的匯率風險，對人民幣匯率形成下行壓力。然而，企業外債雖然增長迅速，總體規模依然較小。截至2019年第二季度末，內地外債餘額約2萬億美元，其中，短期外債餘額是1.2萬億美元，約佔外債餘額的61%，人民幣外債餘額6781億美元，約佔外債餘額的34%。也就是說，外債中60%左右是短期外債，30%是本幣債券，真正有風險的短期外債僅為8400億美元。我國3.1萬億美元外匯儲備完全足以應付這些短期外債形成的賣盤。

值得注意的是，宏觀經濟面相對穩定，只能支撐人民幣實際有效匯率的穩定，人民幣對美元的雙邊匯率並不一定平穩，在時間維度上，也只能反映人民幣匯率中長期走勢。在當前中美貿易摩擦的壓力下，全球避險情緒上升，資本加速流出新興市場經濟體，人民幣匯率容易出現超調。8月5日，當美方聲稱即將對3000億美元進口商品徵收10%的關稅時，人民幣匯率正式「破7」。隨後，中美貿易摩擦逐漸升級，人民幣匯率最高貶值至約7.16。在此期間，中國央行採取了非常有效的應對措施，容忍人民幣匯率波動幅度上升，化解了市場貶值壓力。與此同時，央行也採取了強有力的逆周期管理政策，在人民幣匯率貶值壓力逐步上升時，將中間價穩定在7.07，防止匯率預期發散速度持續上升。11月5日，當中美雙邊釋放「即將達成第一階段貿易協議」信息時，人民幣匯率應聲上漲，重新回到7以下。

總體而言，作為同時存在貿易盈餘和資本管制的追趕型國家，中國只要不出現系統性金融危機，匯率大幅貶值的概率非常小。只要有貿易盈餘，外匯市場的美元就會供過於求。短期資本流動是資產配置的擾動項，主要和利差、預期聯繫緊密，並不會形成趨勢性的持久衝擊。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「近期人民幣匯率走勢分析」）

作者是中國社科院世界經濟與政治研究所國際金融研究室副主任

[肖立晟]