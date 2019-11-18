鄭立：與其解決困局後被清算 不如拖延困局？

這明顯的會構成巨大的司法成本，而且審判的結果相信也難以服眾，不論如何判決，最終必然也會引起相當程度的爭議與憤慨，法律的阻嚇力也形同消失。當雙方都堅持自己是為了公義而戰、不會有人承認自己有錯的前提下，判決可能引起日後更大的動盪與仇恨。

特赦看起來真的是一個好的方法，相信抗爭者與警方，雖然不是全部，但都有相當數量的人，期望的是雙方特赦。不過諷刺的是，這樣的期望，恐怕只會增加動盪。因為要怎樣才能夠達成特赦？是現在乖乖的雙方收兵，市民不抗爭，警察對於市民也盡量收手？不是，事情如果緩和，雙方都會走向嚴峻的法律清算。

相反，大家會想到的是，把事情愈鬧愈大，惡性循環，鬧大到除了特赦之外沒有其他解決的方案，那政府也只能採取特赦。

為什麼特赦實現不到？

香港政府恐怕只有3個出路，第一個是雙方特赦，上面已經說過；第二個是對市民與警方也法律清算，那就是巨大的司法成本與社會代價，以及後續的不可測後果；第三個是只清算市民、放過警方，那麼香港的司法因為多重標準，合法性就會完全崩潰，香港百多年來對司法體系的信任也會粉碎。顯而易見，只有第一個選項的殺傷力最低。

寫了那麼多，這篇文章卻不是提倡特赦的，為什麼這麼好的方法實現不到呢？我來個大膽的推演，現在的林鄭政府因為自己目光如豆推《逃犯條例》修訂，在諸多人事先警告會出事的情况之下，硬要闖出大禍，有些人疑惑為何沒有下台，但其實理所當然。用膝蓋都可以推斷，北京政府正常就會要求，現在香港的政府必須先收拾殘局，去到事情穩定後，才可以下台，不然誰會接這個燙手山芋？

為了減少傷害，整群人也一定會被推出來當成戰犯，去承擔所有責任平民憤。就像日本投降，東條英機就要被處決一樣，東條英機是否真的那麼萬惡？是不是也不重要，反正沒有一個人負責然後被殺掉，怎樣平天下。也就是傳統帝國中央殺貪官平民憤那一套，當事人也深知這點，也就是說根本是否能平定，他們都死定了。用特赦去減低對香港的傷害，這種積極的行為，也會加速自己被清算的結局。

不如消極的處理，期望警察機器自動運作先打垮市民，然後再考慮用法庭清算個別警員，「各打五十大板」，「彰顯法治」，還可以把自己被清算的死期拖延一段時間，結果反而很有理由用消極橫蠻的手段去處理。

在民主國家，他們大不了被政黨輪替，真的待不下去就逃往外國而已，在香港這種殖民地，主人要為委任他們負責，他們為主人闖了大禍，最後盡忠就是出來頂罪。如果他們意識到這一點，拖到玉石俱焚天荒地老，某程度上也是很理性的選擇，就是犯下了大錯之後，拿全香港的未來，去換取自己多一點時間。早也被清算，遲也被清算，不如盡量遲吧？

期望他們良心發現？我不如期望我中六合彩好過。

作者是專欄作家

[鄭立]