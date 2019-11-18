關仲然：中、港因素如何影響2020台灣選舉？

自2014年發生在兩地的太陽花和雨傘運動之後，「今日香港，明日台灣」這類論述和口號不絕於耳，縱然兩地在自身條件上，不論是政治制度抑或地理條件等，都存在着巨大差異，使當中所牽涉的「港中關係」和「台中關係」不可有效進行比較，但這種「類比論述」至少在情感和社會氣氛上，可以讓兩地連成一線，在「跟中國的關係」這議題而言，有着共同的命運。

「九二共識」與「芒果乾」

自蔡英文上任以來，一直不承認代表「一個中國、各自表述」的「九二共識」。國民黨珍而重之的「九二共識」，其精妙之處是意義模糊，讓兩岸關係可以在一個模糊不清的原因之下維持現狀。因此前總統馬英九上月訪英，跟不同人士見面，一方面不斷大力宣揚「九二共識」的重要，另一方面則批評民進黨政府放棄這個重要盾牌，令到台灣在短短3年時間，在外交關係上不斷萎縮（從蔡上任至今，失去7個邦交國；另外從2017年起，也不准再以「觀察員」身分參與世衛大會）。國民黨對民進黨最大的攻擊，就是蔡英文政府要為台灣在外交關係上的失利而負責。

然而兩岸關係當然涉及兩岸互動，一隻手掌不能拍響，7個邦交國跟台灣斷交，任誰也知道背後的操手是誰。因此，從民進黨的角度，外交挫敗是非戰之罪，是台灣受中國圍堵，這也正正解釋了蔡英文所領導的民進黨，在這次選戰中主打「芒果乾」（註：「亡國感」的諧音）。在國際關係理論上，分析台灣外交關係的演變與危機，將會涉及台、中、美等不同地方之間的角力；但換成從選舉層面上去理解，很簡單只需要問一個問題：選民傾向相信哪一種講法？台灣外交的挫敗，是民進黨的責任，抑或是中國的責任？

探討台灣人（選民）如何理解台灣與中國的關係，必須參考借用國立政治大學選舉研究中心從1992年開始進行的「台灣民眾身分認同」調查。認為自己是「台灣人」身分的選項從2008年起，已取代「都是台灣人和中國人」，成為最多台灣人的選擇（而認為自己是「中國人」身分的選項，自2008年起未曾超過5%）。長年以來，台灣政治的最大分野，都在於身分認同。民進黨所代表的綠營意味台灣獨立，而國民黨所代表的藍營則至少意味「九二共識」、台灣是中國一部分，以及更多的兩岸融合。

香港陰霾籠罩下 台灣人想要什麼？

談論這次香港的抗爭如何影響台灣選舉，就需再借用馬英九上月在英國訪問時不斷掛在嘴邊的一句「合久必分、分久必合」。在香港發生這場抗爭以前，或有台灣人認為在蔡英文執政4年之後，是時候「分久必合」，但眼見香港這場運動弄成今天這個樣子，就自然很容易改變態度，認為還未是「必合」的時候了。當香港這邊抗爭沒完沒了地進行下去，又或各種各樣的流血畫面，都令到台灣人深信，這個原本設計給台灣的「一國兩制」，一點也不吸引。而這時候，國民黨就最為尷尬，因為每個人都記得，國民黨總統候選人韓國瑜年初訪港的時候，還親自走進中聯辦裏面。國民黨（和韓國瑜）最強大的賣點就是「中國關係」，但此時此刻在香港的陰霾籠罩之下，台灣人實際上想要「芒果乾」，還是趁熱鬧來一點「中國關係」？答案自然明顯不過。貨要賣得出去，還得看什麼季節賣什麼的貨，這樣才是發大財的關鍵。

國民黨不敢貿然打「中國關係」牌

還要記住，國民黨在2016年的慘敗，很大部分是2014年太陽花運動的後續。當年馬英九硬推「服貿」，推動更多的兩岸合作交流，引起公民社會強烈反彈，拖累國民黨分別在2014年和2016年接連敗選。而2016年，還發生了「周子瑜國旗事件」，事緣影星周子瑜曾經在一韓國節目中，手持中華民國旗，其後給發現「舉報」之後，當時還是16歲的周子瑜要公開「道歉」，引起台灣一陣騷動。像國民黨裏非常親中的邱毅後來也承認，此事對國民黨在2016年的選情是雪上加霜，這也證明了兩岸關係這議題，愈是多炒作，愈是對國民黨不利。

因此要談當前香港所發生的這場運動對台灣選舉的影響，至少，已令到國民黨在餘下的競選時間中步步為營，不敢貿然打「中國關係」牌。但沒有「中國關係」牌的國民黨，又剩下多少的吸引力呢？

（台灣選舉分析之一）

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[關仲然]