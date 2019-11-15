劉志良：轉化危機 創造契機

一、轉化危機

（1）缺乏互信而各自堅持

香港自回歸以來，市民對政府的信任因經濟轉型、政見爭拗、房價上漲、社福不足等原因輾轉下降；政府對市民的信任因遊行抗議、佔中對峙、議會爭鬧、不尊特首等因素逐漸下跌。因缺乏互信，人各自表述立場、斥責對方、堅持己見，更容易充滿懷疑，情緒波動，血氣行動。我認為要轉化危機，須放棄堅持而尋求互信。

（2）暴力對峙致結怨愈深

有人認為政府在議會選舉等制度上施行暴力，溝通化解無望，便起來抗爭。當政府認定他們受外部勢力支持對抗，便用以暴易暴策略處理，警察頓成磨心。這些原來只擅長救急扶危與儆惡懲奸的硬漢子，在政治風暴下被抗爭者視為政府的敵擋工具，常聽到不堪入耳的責罵挑釁，見到故意的違法抗爭，受到多次的暴力衝擊，容易因不受尊重而以暴制暴。但效果短暫，更使受暴力對待者因受傷而懷恨。當警民各自以暴易暴，互信蕩然無存，動輒懷疑動機，血氣動粗傷害，結怨日益加深。我認為要轉化危機，須各方一起放棄暴力對峙。

（3）抹煞貢獻卻屢挖瘡疤

多年來各議會不同黨派議員雖然政見分歧，但都代表選民表達政見、審議立法、監察政府，應受尊重；幾屆特首與官員雖然政績有別，但都委身貢獻香港，也應受尊重。然而現况卻是勞苦不被記念、貢獻不被欣賞、異見不被包容，更各自挑剔和互挖瘡疤，社會便多見批評和反對，少見欣賞和鼓勵。因此要轉化危機，須願意互相欣賞和正面鼓勵。

二、創造契機

（1）痛定思痛並勇於改變

當政治風暴長久不息而政府說抗爭者受到外部勢力挑動時，會否也想一想：難道那麼多市民都因豐厚利益而暴力抗爭？眾多冒險違法對抗的學生都被煽動迷惑？不少原不認同違法達義的「和理非」竟盲目地持續參與違法示威活動？

我們應痛定思痛想一想：為何政府多年來提供各種教育，竟不能培育這群年輕人為愛國愛港而奮鬥賣命？現今他們竟肯脫下時麾衣著並放下遊戲機，穿上黑衣持續上街抗爭？他們豈不是關心社會公義，追求真善美嗎？你我或許不認同他們的手法，但若我們視他們為兒女，豈不應放下身段，改變心態和語調，與他們親一親，抱一抱，靜心聆聽他們哭訴心聲嗎？

贏取這群年輕人與反對者的信任與支持，讓他們及早放下心結，專注學業，努力工作，將是香港未來發展的重大契機。

（2）見好即收以贏得尊重

看來政府不會因遊行人數多寡或受勇武衝擊便肯放棄堅持，加上目前經濟不景氣，持續的示威和衝擊使各行各業加劇出血，基層市民直接受累。反對者會否考慮停止這種表達方式，而轉用合法表達途徑？

獲特首林鄭月娥委任為監警會新委員的前高官余黎青萍曾表示獨立調查是在事件平息後才會進行的，香港各界不少要人都表達過對成立獨立調查委員會的意見。建議政府考慮宣布在衝擊停止一星期後，委託具公信力的人成立獨立調查委員會，查明《逃犯條例》修訂帶來政治風暴的成因、問責，以及各重要事件的真相，調查範圍涵蓋各政府相關部門和各大小範疇。至於反對者則見好即收，與暴力割席，讓社會重得安寧，重新上路。這將會贏得眾人的尊重與欣賞。

（3）真誠寬恕更同行前路

衝擊只會帶來憤怒，暴力只會帶來仇恨；唯有溝通才帶來理解，寬恕才帶來和平。眾多大好青年若因風暴坐牢，他們與家人對政府的怨恨將不會遺忘，那決不是好事。在我們崇尚的香港法治精神下，過去政府也曾特事特辦以化危轉機。今次可否考慮在法庭審理因風暴被控告的市民與公職人員後，特赦凡刑期在若干年以下者，其餘酌情減刑？這既可保障香港法治制度，也讓犯錯者改過自新，又可查明公義真相，公平問責，讓香港早日重歸安定繁榮。

若政府踏出真誠寬恕的一步，尋求和解，反對者也應踏出真誠寬恕的一步，接納和解。特首與官員亦可探望因風暴受傷的市民與公職人員，善意慰問，真誠溝通，化解對立。當獨立調查委員會查明真相並發表報告後，政府自當切實執行建議，讓市民看見官民真誠同行前路的勇氣，這將是香港未來翻身發展的契機。

結語

聖經說：「人有見識，就不輕易發怒；寬恕人的過失，便是自己的榮耀。」（箴言19：11）寬恕能帶來和解與友誼，有望轉化危機；寬恕也能帶來盼望與動力，有望創造發展的契機。但願這中國人的傳統美德，也是聖經的美好價值觀，能在香港發揮能力，使我們轉化危機，創造契機。

作者是教育工作者

[劉志良]