曾志豪：進攻大學之後

中大為此成立了戰地醫院，一批教授級的醫生協助醫療，並表示是「人道救援」，對香港或者大學校園都是一個巨大諷刺。警察的催淚放題雖然已經成為香港日常，但究竟使用是否恰當？就像警方自己所講，示威者用武力是非法，警察用武力是執法。既然稱為執法，便要有規矩有守則有指引，這才能得享「執法」動武的合法性。但這幾個月，警察用武似乎無規無矩，催淚彈應該向天射變成平射指向人群，甚至催淚彈直接射入民居玻璃窗，市民連家中都危險不安。天水圍的青年頭部中了催淚彈命危，進攻城大的警察指揮官說「射頭」，完全違反警察用武指引，在這種情况下，警察動武，真的仍然是「執法」嗎？

進攻中文大學的直接效果便是激起市民義憤，也令其他大學以「聲援中大」為名，各據山頭堵路和警察對峙。過去幾日全港大癱瘓，也可以說由警察進攻中文大學的行動直接激化。

激化全港大癱瘓 情形趨似傘運

但抗爭者的行為也要反思考慮，由堵個別公路，發展至全港各區的佔領，情形愈來愈似2014年的雨傘運動。當日運動最後人氣凋零，最大原因便是佔路大大阻礙其他市民的日常活動，迫使許多本來支持或至少中立的人，反感抗拒。

今天許多市民其實都因為警暴而團結支持抗爭，但畢竟每個人的抗爭接受程度都不同，強行以堵路來增加政府管治成本而迫使讓步，這個算盤未必打得響。政府可能借刀殺人，刻意讓堵路各區開花，讓民意反感。早幾天各大報章都出現一個廣告，叫做「用選票向暴力說不」，似乎是建制陣營鼓勵市民在區議會表態。若是如此，建制或許覺得堵路行為的影響，是他們「大翻身」的籌碼。如何進退掌握分寸，乃當務之急。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]