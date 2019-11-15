周永新：香港從此不一樣了——政府管治失效失信 法治觀念稀釋模糊

香港還是有自己的明天

反修例風波會有結束的一天嗎？這是市民心中的疑問。特首認為必須先行「止暴制亂」，其他要做的留待將來討論，但暴力衝突已成為城中常態，這場風暴真的會結束嗎？筆者仍然相信，香港總有回復平靜的一天，並不是因為接受特首「止暴制亂」的說法，而是看見每次衝突過後，市民仍是這樣堅毅地生活、仍然這樣愛惜香港長久以來建立的制度、仍然這樣不忘在艱苦中彼此體諒與和衷共濟；就是這種精神，筆者相信，香港還是有自己的明天！

就算反修例風波終有結束的一天，看來香港也再不一樣了！筆者不是說香港會變成另外一個模樣，或變成一個港人不認識的香港——香港仍會實行《基本法》規定的資本主義制度、仍是國際舉足輕重的商業和金融中心，香港各種制度仍會按照基本法照常運行。不過，就算香港表面上沒有「走了樣」，反修例風波造成的傷害，看來已不可逆轉，這些傷害包括：嚴重的衝擊了政府的管治、破壞了港人傳統以來對法治的信心，而最令人憂慮的，是改變了港人對香港未來的看法。香港會因此變成怎樣的樣子？筆者沒有水晶球，無法預測，只能就自己所理解的，看看其中的變化，或許香港就是要變，也不至變得面目全非。

政府已無法有效管治

首先談的，是政府管治受到的衝擊。反修例風波開始至今，聽得最多的一句話是：政府還可怎樣管治下去？有這樣疑問的市民，並不是認為政府會塌下來，或如一些人說的，香港變成「無王管」，進入無政府主義的狀態。市民至今仍然相信，特區政府還會如常運作，建立的制度和訂立的政策也不會驟然失去；但政府沒有解體，並不表示政府可如過往般做事，「高度自治」和「港人治港」也可能出現實質性的變化。

這樣，反修例風波對政府的管治有什麼衝擊？首先，政府要有效執行任務，最重要是與立法機關保持和諧的合作關係。今年10月開始的立法年度，第一次會議即出現行政長官無法在立法會宣讀《施政報告》的情景，行政與立法的關係何等惡劣可想而知。有意見認為，立法與行政關係所以墮入低谷，主要是泛民議員不合作，所以只要政府仍然得到建制議員的支持，政府應毋懼施政受到立法會的癱瘓。

在建制議員力撐之下，政府真的毋懼施政受阻？《逃犯條例》的修訂正正說明，就算政府確信修例可以在立法會通過，但結果正如今天看到的，爭議最終把香港推向毁滅的邊緣。政府應該明白，只有良好的行政和立法的關係，這樣才能保證暢順和有效的管治：這不表示政府官員必須向議員卑躬屈膝，或事事唯命是從，但在基本法的安排下，政府問責官員既非由立法會議員出任，所以無論是建制或泛民立法會議員，政府都有責任爭取他們的支持。反修例風波使政府與泛民議員的關係進一步惡化，如果政府繼續把泛民議員和政黨排擠在行政架構之外，政府很難有效管治下去。

還有，反修例風波傷害最大的，是市民對特首失去信心。特首和她管治班子在風波中的表現，只可用進退失據來形容——先是說暫緩修例的工作，後改為「壽終正寢」，最終是正式撤回，整個過程相隔約3個月的時間。不要小覷這幾個字眼上的改變，每次出自特首的口，市民對特首還會有信心嗎？連帶特首和問責司局長所作的其他決定，市民難免心中有疑問︰哪個才是政府的最後決定？自己仍應相信政府嗎？

應否懲治違法行為起疑問

其次要談的，是反修例風波對法治造成的傷害。過往，市民都知道，守法是他們應盡的公民責任，所以就算一些法例自己不喜歡，例如禁止在公眾場所吸煙，但法例一旦通過，自己就要遵守，違規受罰是應該的。今次修例使人感到痛心的，是在短短不到半年的時間，因此出現的違法行為，例如示威者堵塞交通，擲汽油彈，破壞港鐵車站、店舖、銀行、食肆，及警察在執行任務時不依紀律行事，這些行為應否依法懲治，不但在法律界中有爭議，市民也感到迷惘。為什麼這些觸犯法紀的行為，社會的態度是這麼分歧和困惑？

再以《禁蒙面法》為例︰法例定了，但有多少市民認為他們必須遵守這條法例？當數以萬計示威者在禁蒙面法生效後仍戴上口罩蒙面遊行，他們明顯是有法不依，這又是怎麼一回事？筆者對守法的看法是：法例一旦定下來，市民就是不同意，仍有遵守的責任，否則各人都有自己的行為標準，如果不合自己意思的法例就不遵守，這樣哪有法治可言？

政府漠視法治精神被侵蝕

香港是法治社會，法治是港人的核心價值。但在過去5個多月的反修例風波，警民衝突出現的暴力行為，使市民對香港的法治起了疑問，連自己的法治觀念也變得迷糊。我並不是說，香港從此不再是法治的社會——港人仍然相信香港的司法制度是公平和公正的，市民在法律面前人人平等，任何市民都必須依法而行。不過，當眾多在反修例風波中出現的違法行為得不到制裁時，市民對香港是法治社會的說法難免打折扣。

政府關心的，看來離不開修例風波對經濟和民生的影響，這方面也做了一些修補的工作，但對於法治被侵蝕，政府卻似乎視若無睹。政府應該明白，法治才是香港屹立不倒的基石，經濟下滑可以重振，但市民的法治觀念一旦動搖，重建的工夫將是漫長的道路。

這幾個月，筆者看見政府的管治如江河下瀉，市民的法治觀念變得稀釋模糊，內心實在傷痛。而科大周梓樂同學不幸離世，更使筆者深信，止息暴力的唯一倚靠，是市民渴求復和的盼望，以暴制暴只會增加仇恨和傷亡。特首呀，如果你仍認為只有警力方可止暴，而不是誠實的回應市民復和的要求，請你問責下台吧！

還有港人對前景的看法，下次再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]