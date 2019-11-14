蘇子冠：暴徒害港成焦土 港警保家護淨土——回應劉進圖〈交警「開殺戒」〉

首先，劉進圖認為立法會議員兼區議會選舉候選人何君堯律師遇襲所受的傷口淺、傷勢不嚴重。但傷口淺並非因為兇徒留力，而是幸好何君堯及時躲避，加上利刀剛巧為肋骨所擋，才沒有傷及心臟，否則何君堯可能性命不保。劉進圖似乎忘記了多年前自己也曾遭受兇徒用利刀襲擊的經歷，他本應有切膚之痛，並為何君堯遇襲一事強烈譴責兇徒；他不僅沒有譴責兇徒，而且還說出以下的冷血說話：

劉進圖在文章中就警方將上述刺殺何君堯案件改為企圖謀殺案，質疑這是否為了配合建制派指選舉暴力嚴重，為押後或取消選舉鋪路。但從視頻清晰的畫面可見，兇徒打扮成何君堯的支持者、手拿着鮮花送給何，口說着支持何的話，藉與何君堯合照之機會從袋中抽出利刀突然施襲。其間，兇徒表現非常冷靜，而送花的舉動明顯是要阻礙何用手阻擋來襲之刀，同時兇徒藉着談話令何分散注意力，加上兇徒瞄準何的心臟位置快速刺下去，很明顯這是有預謀的一次謀殺舉動，警方改控兇徒企圖謀殺絕對合理。

目前，不僅何君堯受到刺殺襲擊，其他建制派的議員及區議會選舉候選人亦受到一連串不同程度的暴力威脅，劉進圖無視以上情况及事實，反令人質疑作者是否為了配合反對派的選情，而刻意不提何君堯遭到暴徒有預謀的謀殺襲擊，藉以高調誣衊何君堯及建制派，從而達到不可告人的政治目的？另外，劉進圖用上不少篇幅指摘警方所謂過分的「暴力」行為，但他似乎忘記了為何警方會用上法定武力來止暴制亂，如果沒有暴徒在各處燒、砸、破壞店舖和交通設施以及堵塞道路在前，哪來警方用上法定武力來止暴制亂在後？

在提及11月11日的一宗西灣河交通警員開槍擊中暴徒的事件時，劉進圖再一次站在暴徒的立場為他們開脫，他質疑警方為何沒有預先向天鳴槍示警，認為「警方指暴徒意圖搶槍，所以警員開槍」的解釋是牽強之說，並指摘警員是主觀臆測，從而批評警方的執法手段鹵莽。

事實是，當時至少有3名暴徒朝向交通警員逼近，其中一名白衣人緊緊抱着警員身體不放，另一名黑衣人走上前出手意圖搶槍，電光火石之間警員根本沒有足夠時間向天鳴槍預警，如果暴徒成功奪槍，警員性命即危在旦夕，所以警員出於自衛而開槍。劉進圖並不是專業警務人員，信口開河，反而鹵莽地作出主觀臆測之人正是劉進圖本人。而且，一般人見警方持槍對準自己，一是後退避開，一是停止行動，但暴徒反而膽大妄為，趨前企圖搶槍，正正就是劉進圖之徒刻意抹黑警方，令暴徒誤以為警方絕對不會開槍，從而間接鼓勵暴徒無視持槍警員的警示，鋌而走險，令暴力程度愈演愈烈。

劉像為暴徒開脫 抹黑警方執法

最後，在整篇文章中，劉進圖完全沒有強烈譴責暴徒的暴行，也對暴徒兩字隻字不提，似乎是與反對派一樣抱着一貫的相同立場，即不與暴徒切割，否則劉進圖為何完全沒有就11月11日馬鞍山發生的一宗老伯被暴徒用火焚身的「奪命」暴行譴責暴徒，而只是以「『火人』那樣可怕的悲劇」，輕輕帶過？顯然劉進圖像是站在暴徒的立場為暴徒開脫，抹黑警方執法沒有守則、沒有紀律。我倒要問一問劉進圖本人，在反修例事件引發5個月以來的暴力事件中，記者阻礙警方執法、假記者混入採訪團隊、傳媒偏頗報道和抹黑警方執法等事情，都是否顯示出傳媒和記者也沒有守則、也沒有操守？

（編者按：2019年區議會選舉，何君堯是屯門樂翠選區候選人，該區候選人還有盧俊宇、蔣靖雯）

作者是香港中文大學新聞與傳播學院碩士

[蘇子冠]