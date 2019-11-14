盧文端：解讀四中全會對修例風波的回應

普選底線不會因修例風波改變

張曉明在解讀文章的結尾指出，這場修例風波充分暴露出香港政治、經濟、社會等方面存在的一些深層次矛盾和問題，也進一步突顯了完善香港治理制度的必要性和緊迫性。這段話表明了修例風波與四中全會關於堅持和完善「一國兩制」制度體系論述之間的關係。四中全會回應修例風波的內容非常豐富，筆者只是從港人關注的角度摘取其中5點做些分析。

第一，「一國兩制」作為國策受到質疑的問題。

修例風波使「一國兩制」在香港的實踐遭遇前所未有的嚴峻挑戰，以至「一國兩制」作為一種國策受到兩方面的質疑：一是質疑「一國兩制」是不是行得通；二是質疑中央會否繼續在香港實行「一國兩制」。四中全會把「堅持『一國兩制』，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一」作為國家制度和治理體系所具有的13個顯著優勢之一，不僅表明中央不允許因為修例風波而否定香港「一國兩制」實踐所取得的巨大成就，而且顯示中央將始終堅定不移貫徹「一國兩制」方針，不會因為任何情况而有所動搖和改變。相信這是香港社會希望聽到的信息。

第二，「雙普選」問題。

在修例風波中，泛民將「真普選」作為最重要的訴求，力圖藉反修例的聲勢突破人大常委會的「8．31決定」，以達至他們所要求的「真普選」。對此，張曉明作出了明確回應。張曉明在肯定普選問題為社會各界所關注的同時，特別強調，無論有關政改工作何時重啟，都必須遵守《基本法》有關規定和全國人大常委會2014年8月31日通過的《關於香港特別行政區行政長官普選問題和2016年立法會產生辦法的決定》。顯然，中央堅守普選底線的態度堅定不移，這一點不會因為修例風波作出改變，泛民對此不要有任何幻想。

中央將積極主動常態化依法行使管治權

第三，特區政府執政能力與中央管治權問題。

修例風波暴露特區政府管治能力不足和中央全面管治權落實不到位的問題。張曉明解讀了中央這方面的看法和部署。

一方面，中央雖然對林鄭特首及特區政府的工作給予「充分肯定」，但並不迴避特區政府面對新問題、新挑戰而出現的管治能力不足的問題，因此，明確提出行政長官領導的管治團隊作為治理特別行政區的第一責任人，需要不斷提高依法治理能力和水平，要實現「良政善治」。

另一方面，要健全中央依照《憲法》和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的10項權力：（1）特別行政區的創制權；（2）特別行政區政府的組織權；（3）特別行政區基本法的制定、修改、解釋權；（4）對特別行政區高度自治的監督權；（5）向特別行政區行政長官發出指令權；（6）外交事務權；（7）防務權；（8）決定在特別行政區實施全國性法律；（9）宣布特別行政區進入戰爭或緊急狀態；（10）中央還可根據需要向特別行政區作出新的授權。這裏所傳遞的重要信息是，中央因應修例風波中的大型動亂，將會積極主動、常態化對香港行使憲法和基本法賦予的權力。

第四，國家安全與外部勢力干預問題。

修例風波最受關注的地方，是突顯出國家安全與外部勢力干預問題。四中全會明確提出，要建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。如何落實基本法第23條立法，自然備受關注。張曉明指出，香港尚未完成基本法第23條立法，也未設立相應執行機構，這也是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。那麼，香港應該如何建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制？張曉明特別列舉了澳門的做法：澳門已經完成基本法第23條立法，建立了維護國家安全委員會及其辦公室，並主動在立法會選舉法中增「防獨」條款，下一步還將制訂和修改相關配套立法。顯然，澳門的這些制度與機制安排，將會是香港的參考。

至於完善防範和遏制外部勢力干預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動的體制機制，張曉明說，中央將與特別行政區政府建立健全反干預協同機制，絕不能任由外部勢力在香港、澳門為所欲為。

香港治理將在中央主導下出現新局面

第五，經濟民生深層次矛盾問題。

修例風波也暴露出香港經濟民生方面的深層次矛盾和問題。中央希望完善香港融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，借助內地廣闊的市場、強勁的發展態勢，為香港自身發展拓展新空間、增添新動力，借力破解經濟民生難題。

總而言之，修例風波之後，香港的治理將出現新的局面，而這個新局面，將是在中央的主導下展開。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]