王慧麟：行政部門的自我約束跑到哪裏去？

匆匆立法 沒法有效執行

行政部門不肯自我約束，近幾個月尤烈。政府想禁止市民做某一件事，或將某個行為刑事化，按香港過往的立法慣例及規矩，應由行政部門醞釀及提出建議，諮詢各界及提上立法會討論及通過。現在立法會已是建制派「全面執政」，其實政府只要提上立法議案就會好易通過。不過，政府不知有何顧忌，卻在《禁蒙面法》方面，選擇用《緊急法》處理。結果在匆匆立法下，法律沒有經過仔細討論，甚至哪些情况下蒙面或不蒙面，都存在灰色地帶。結果呢？根本沒有辦法有效地執行，現在立法會回頭又成立委員會在審議。那麼，為何不堂堂正正地按過往程序及方法提上立法會呢？

捨難取易申禁制令 法官變議員

另一個例子是，有些執法部門的宿舍，受到抗爭者干擾，政府想設立禁區，不准抗爭者進入。其實，有些法例例如《公安條例》第36條，都給予特首有權基於公眾安全或公共衛生等情况下設立禁區。當然，如果按政府的正常立法慣例及規矩，政府不能隨意設立禁區，因為事前一定要諮詢各界，並且經過討論才生效。政府捨難取易，就向法院申請禁制令。這表面上，好似「快夾妥」。但是，禁制令與正式設立禁區是兩回事。法院沒有立法權，卻因為禁制令的頒布，變相幫手設立了禁區，讓一個沒有民意授權的法官，享有了比立法會更大的立法權力。正如上一段談過，這個禁制令又是沒有經民意機關詳細討論，行政部門內部又沒有為此有詳細的安排，以及有足夠的資源去執行。結果呢？抗爭者還是繼續去這些地方附近行動，查實究竟有沒有人因為違反此禁制令而被緝捕及檢控呢？

為何在「法治」社會下，政府的行政及立法部門，都要各司其職，都是跟慣例及規矩來做事呢？以上一段的禁制令為例，政府如果不去申請禁制令的話，一個正常的做法就是要設立禁區，並提出立法建議，提上立法會並向議員及市民詳細解說執行的方法及細節。而且，萬一資源不足，政府會同時提出要求增撥資源處理之，讓社會可進一步討論，受影響人士有所準備。Again，政府不走正路，匆匆去找司法機關申請禁制令。到了這裏，法官變成了議員，法庭變相立法成立禁區，那麼執行細節欠奉，怎樣實施又說不出來，法官的禁制令豈不是變相一紙空文呢？

不跟規矩 濫權濫捕 同樣是衝擊「法治」

政府不去自我約束，不去跟正常做法做事，後果有幾個：其一，法官變成立法者。在普通法下，法官是解釋法律，為何卻變相成了立法者？其二，法例無法有效地執行，令有關法律失去權威性。當人民認為這些法例沒有權威性，沒有威力，市民就不會懼怕法律，政府就沒有威信。其三，當政府自己也不跟原則慣例及規矩，它又怎能叫市民相信政府呢？

有些朋友會說：現在是非常時期，政府就要用非常手段，加上現在是緊急情况，為了捍衛政府的主權，任何法律資源及非常態手段都要盡用。這表面上好有理由。但緊急情况一樣有緊急情况的做法及規矩：這就是在法律上，政府要頒布緊急狀態，採取例如戒嚴及宵禁等措施，訂立緊急法律，在《基本法》第39條的保障人權的條文下，施行有關緊急措施。政府不採取正常做法，不願意自我約束，不願意跟規矩，反而利用旁門左道的方法繞過正常方法處理，才是令「法治」真正受到損害。

行政部門不願自我約束，不依正常規矩做事，上上下下，濫權濫捕，同樣是衝擊「法治」，同樣衝擊香港的核心價值。根據最新民調，政府問責官員全部都是負分，不是沒有道理的。

作者是時事評論員

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[王慧麟]