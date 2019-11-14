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筆陣：青年應該原諒，那成年人呢？ ／文：張志剛

【明報文章】當我們還是循例把「理性」兩個字掛在唇邊，又或者起碼不敢否定「理性」關乎我們整個社會前途，但面對這5個多月以來的亂局，我們真的無法用任何最基本、最膚淺的理性去解釋。

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