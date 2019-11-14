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2019年11月14日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：青年應該原諒，那成年人呢？ ／文：張志剛
聞風筆動：停課決定下得遲 林鄭圈套論惹猜疑 ／文：李先知
王慧麟：行政部門的自我約束跑到哪裏去？
香小民：不作刑事起訴違反法治嗎？
楊志剛：為何香港孩子不愛國？
盧文端：解讀四中全會對修例風波的回應
陳帆川：警察和「藍絲」為什麼痛恨大學生？
蘇子冠：暴徒害港成焦土 港警保家護淨土——回應劉進圖〈交警「開殺戒」〉
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筆陣：青年應該原諒，那成年人呢？ ／文：張志剛
【明報文章】當我們還是循例把「理性」兩個字掛在唇邊，又或者起碼不敢否定「理性」關乎我們整個社會前途，但面對這5個多月以來的亂局，我們真的無法用任何最基本、最膚淺的理性去解釋。
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筆陣：青年應該原諒，那成年人呢？ ／文：張志剛
聞風筆動：停課決定下得遲 林鄭圈套論惹猜疑 ／文：李先知
王慧麟：行政部門的自我約束跑到哪裏去？
香小民：不作刑事起訴違反法治嗎？
楊志剛：為何香港孩子不愛國？
盧文端：解讀四中全會對修例風波的回應
陳帆川：警察和「藍絲」為什麼痛恨大學生？
蘇子冠：暴徒害港成焦土 港警保家護淨土——回應劉進圖〈交警「開殺戒」〉
聞風筆動：停課決定下得遲 林鄭圈套論惹猜疑 ／文：李先知
王慧麟：行政部門的自我約束跑到哪裏去？
香小民：不作刑事起訴違反法治嗎？
楊志剛：為何香港孩子不愛國？
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陳帆川：警察和「藍絲」為什麼痛恨大學生？
蘇子冠：暴徒害港成焦土 港警保家護淨土——回應劉進圖〈交警「開殺戒」〉
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