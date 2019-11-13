楊云：民主倒退比選舉勝負更值深思

有意見認為如今的社會氣氛下難以維持公平、安全的選舉環境，理應押後選舉；亦有意見認為押後無補於事，而選舉亦是有效表達民意的渠道，理應如常去馬。不論如何，政府已成立了「危機管理委員會」以應對相關情况，亦定出了可押後選舉、投票或點票進程的情况作為標準。這些標準，一目了然，用常識都可判斷。故此，問題不在於月底的選舉最終能否如期舉行，而在於「能否如期舉行」為何會成為一條問題。更直白一點說：如今的香港，竟然連一場公平、安全的選舉都不能確保，箇中因素，反而值得深思。

沒有民主質素 民主政制會很脆弱

民主之所以重要，並成為現代政制中備受支持的政治方式，在於其能以一個制度，確保參選人與選民可在公平、安全的環境下，進行政治表態，或選出代議士，代其發揮管治功能。這個制度化的過程，並不是「天跌下來」，而是需要一系列的條件成就。民主理論大師Larry Diamond在其著作In Search of Democracy中提出民主不止是選舉，更有一籃子的「民主質素」（包括法治、參與、競爭、問責、自由、平等、回應），而民主質素比選舉本身更為重要，沒有前者，民主政制會很脆弱。

具體而言，我們可以看看用以評價民主程度的民主指數（Democracy Index），此指數由經濟學人信息社（Economist Intelligence Unit）編製，當中用以衡量的五大類指標中，即以「選舉程序與多樣性」為首。而當中有兩條︰市民能否免於安全威脅下投票；競選工程能否公平進行，在這次選舉中特別受創。值得注意的是，過往有關民主質素的抨擊主要針對政府的行為（如政府對民意的回應、對參選資格的限制），然而這次的責任卻落在民主派身上。

勇武破壞本質與民主穩定要素相違

打頭陣的勇武派對民主質素造成的衝擊，大家有目共睹。然而，民主派自6月反政府風波以來定下的「不切割」原則，才是勇武派的最大政治資源。因為民主派定下的「不切割」原則及論述，使其支持者（「和理非」）以不同的程度（支持、理解、接受）取態，為勇武派的激進手段提供後援。的確，在運動初期，透過勇武派的激進手段，向政府極限施壓，為民主派製造了不少有利空間；然而，在這過程中，「和理非」卻由理念漸漸偏離為手段，失去政治能量。尤其是當政府回應了五大訴求之一的撤回修例時，民主派沒有藉機取回主動權，開展和平對談，反而大打輿論戰，令情况進一步升級，主動的「不切割」也就變成被動的「不能切割」，犯下整場運動的最嚴重誤判。

民主派的主要戰場始終在於議會，而非街頭；這場選舉正是其翻盤的好機會，可望扭轉近年的政治無力感。勇武冒起的大背景是對代議政制的失望，故要破壞制度。勇武的破壞本質與民主的穩定要素是相違的，當民主派決定與勇武合作時，已注定成為最大輸家。在過去，民主派可以批評、監察政府在民主建設方面有所不足，但現在卻親手將現有的民主質素一併摧毁，造成「民主攬炒」，莫不諷刺。

勝敗乃兵家常事，最重要是贏了什麼、輸了什麼，切忌win the battle, lose the war。香港民主正面臨最嚴重的倒退，所有支持民主選舉的人士，有沒有堅守原則？還是不問對錯，只論輸贏？破窗之後，如何有足夠的政治力量去修補？這些問題比一場輸贏更值得深思。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[楊云]