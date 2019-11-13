謝爾蓋．拉夫羅夫：金磚國家加強戰略伙伴關係有利於全球穩定、共同安全和創新增長

金磚國家領導人第11次會晤即將於2019年11月13日至14日在巴西利亞舉行。對於我們的聯合體來說，這是一件大事。在此活動舉辦前夕，我想談一下俄羅斯對「五國」戰略伙伴關係的看法。

「五國」攜手共進有特殊意義

在政治、經濟、人文等所有重點合作領域，金磚國家的現任主席國都已經取得了重要的進展。俄羅斯支持巴西的朋友們力求提高多領域協作的實效，以促進金磚「五國」繁榮昌盛，提升其人民的福祉。

我們歡迎巴西總統雅伊爾．博索納羅在大阪所發表的聲明，他強調了在金磚國家的機制內，加強對話的重要性。這將使「五國」能夠以最佳的方式，對全球持續變化所帶來的優勢加以利用。

今天，我們「五國」攜手共進有着特殊的意義。世界政局持續動盪，在全球各個地區，依然存在着巨大的衝突隱患。軍控架構被刻意鬆動——美國單方面退出《消除中程和中短程導彈條約》是極其危險的一步。世界經濟中的結構性失衡尚未得到解決。單方面的經濟制裁、貿易保護主義、貿易戰以及美元作為世界儲備貨幣的地位被公然濫用等不正當競爭手段，對於全球經濟的增長構成了嚴重的威脅。從恐怖主義到氣候變化，當今時代，國際社會尚需找到應對一系列風險與挑戰的有效策略。

不僅如此，有人還試圖將以第二次世界大戰結果和《聯合國憲章》為基礎構建而成的國際法體系，替換為所謂的「基於規則的秩序」，並且這些「規則」是由「一小撮人」私下發明出來的，然後再根據政局形勢，將它們強加給其他所有人。

正如我們的一些批評家所給出的論斷，對於國際關係中的競爭和混亂，多極化並非一劑良方，相反，它是唯一符合當今世界現實的一種秩序，它將有助於充分挖掘所有國家——無論大國還是小國——的潛力，在慮及共同利益的前提下，擴展我們之間的互利合作。

和其他金磚國家一樣，俄羅斯同樣拒絕強權與壓迫、勒索與威脅，特別是未經聯合國安理會的批准就使用武力。相反，俄羅斯建議選擇那種旨在能夠達成共識的、能夠慮及國家之間交往的所有參與者利益的、相互尊重的對話方式。我們堅信：任何有關國際議程中最重要問題的協議，都應當在所有相關方最大限度的、廣泛而平等的參與之下得到制定，並以公認的法律規範為基礎。金磚國家堅定地致力於國際生活的民主化，這種民主化建立在《聯合國憲章》、尊重世界文化與文明的多樣性、尊重人民有權自行決定其自身命運的原則之上。

新興、更公平、多中心世界秩序的關鍵支柱

本質上，重要的是，對於全球和地區的關鍵問題，我們持有一致或非常接近的態度。我們一貫主張以和平、政治和外交的方式，去化解世界各地區的危機形勢與衝突。在國際信息安全、打擊有組織犯罪和反腐敗領域，在反恐怖的軌道上，我們支持全面的對話。

可以自信地說，在進入自身運行的第二個十年的同時，「五國」已經成為新興的、更加公平的、多中心的世界秩序的關鍵支柱之一，並在國際事務中發揮着重要的穩定作用。為此，它有着必不可少的潛力。按照購買力平價計算，聯合體幾乎佔據了世界GDP總值的三分之一。去年，該指標超過了「七國集團」。

金磚國家正在成為許多新興經濟體的吸引力中心。而吸引他們的，正是聯合體捍衛多邊主義的價值觀，倡導國際貿易的透明以及非歧視、開放、自由和兼容並蓄，反對在建立對外經濟關係中採取單方面的經濟限制和貿易保護主義手段。在大阪「二十國集團」峰會期間，金磚國家領導人在舉行會晤之後所發表的聲明當中，明確表示「五國」力求維護公平的多邊貿易體系，以及作為其基石的世貿組織的作用，並將推進國際貨幣基金組織的改革。

金磚國家創立的「新開發銀行」正在卓有成效地運行，這是一個有前景的多邊發展機制。僅在今年，該銀行董事會就批准了聯合體國家的12個新的投資項目。而自2015年開始運營以來，已經批准了42個投資項目，總額超過了110億美元。

加強金磚國家應急外匯儲備池的工作仍在繼續。其總資本為1000億美元，旨在當有危機發生之時，能夠成為「五國」金融穩定的保障。

我們高度讚賞主席國巴西為了落實在經濟、科學、創新和衛生醫療領域的倡議而做出的努力。我們高興地看到，人文交流愈來愈密切——在文化、教育、體育、青年政策領域的合作蒸蒸日上，人與人之間的交流與日俱增。

確保從巴西主席國到俄羅斯主席國平穩過渡

2020年，金磚國家將由俄羅斯「掌舵」。我們的目標是確保連續性，確保從巴西主席國到俄羅斯主席國的平穩過渡。我們將繼續奉行有步驟、全面性地深化聯合體國家的戰略伙伴關係的方針。當然，我們也有興趣在金融和經濟領域擴展成員國之間的合作；提高工業協作水平；在能源、電訊和高科技領域，在制定並落實新的聯合項目上，提升務實合作的效率。我們的優先事項還包括：在主要的多邊平台上，首先是聯合國（明年將慶祝其成立75周年），加強對外政策的協調。

我相信，在世界政局動盪不安的浪潮當中，金磚國家之「船」將繼續循行自己所選擇的航線，並將繼續為維護國際穩定、確保全球經濟可持續性增長做出重大貢獻。我們相信，在加強五方合作、促使其進入更多新領域的道路上，即將在巴西利亞舉行的首腦會晤將成為下一個里程碑。

最後，謹祝本報讀者以及金磚國家的所有公民——和平、健康、興旺、順遂。

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[謝爾蓋．拉夫羅夫]