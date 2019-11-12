滕飛：內地這輪通脹周期與過去有何不同？

從1992年迄今，以CPI按年同比增幅超過4%為通脹門檻，內地共經歷了4輪通脹周期。第一輪是1992至1994年的超級通脹周期，在貨幣大量投放、價格改革力度加大、投資熱潮興起的大背景下，1992至1993年的海南房地產泡沫就是當時投資熱潮的直接後果，彼時CPI按年同比增幅最高達到27%，為改革開放以來最高值。1993至1995年時任國務院副總理朱鎔基親自兼任央行行長，治理通脹和金融亂象，1995年開始通脹才逐步回落，1996年降到個位數，此後內地通脹再也沒上過兩位數。高通脹必然使貨幣政策收緊，影響市場資金面，股市表現往往不會太好。1992至1995年上證綜指從1000點跌到1994年最低的325點，跌去近70%，A股在1996年5月CPI增速下行之後才開始企穩反轉。

第二輪通脹周期是2004年，通脹周期很短，只有半年，CPI按年同比增幅最高達到5.3%。主要因為貨幣增速過快，2003年M2（廣義貨幣）增速較高，最高達到21%，而實際GDP增速只有10%左右，誘發了2004年的小通脹。但是央行從2003年下半年開始收緊貨幣政策，M2增速下降，因此通脹只持續了半年，CPI按年同比增幅從2004年11月開始下降到3%以內。這輪通脹周期中，股市也是下跌的，上證綜指從1700點下降到1300點，降幅24%，但是在CPI下行及股市下跌後，為2005至2007年的大牛市孕育了空間。

第三輪通脹是2007至2008年，在次貸危機前夕。發達國家正處於借貸消費和房產的盛宴中，內地出口貿易也如火如荼，導致整個經濟過熱，CPI按年同比增幅在2007年6月達到4.4%，2008年4月最高達到8.5%，隨後逐步回落，2008年11月降至2.4%。在2005至2007年史無前例的A股大牛市中，上證綜指在2007年10月見頂。這輪通脹周期中，貨幣一開始沒有明顯收緊，從2007年12月開始M2增速才開始逐步下行，與市場的調整基本同步。上證綜指從高點的6124點一瀉千里，到2008年底的1664點。

第四輪通脹從2010年8月到2012年1月，這輪通脹是豬周期引發的，豬肉價格從16元／公斤上漲到30元／公斤，上漲幅度接近1倍，導致CPI按年同比增幅在2011年最高達到6.5%。當時CPI權重中豬肉佔比較大，因此豬肉對CPI影響更顯著。上證綜指從通脹初期的2800點，下行到2012年初的2300點，降幅18%，市場在2012年通脹下行後才逐步企穩。

並非貨幣超發引發 未來市場料難大幅上行

從之前幾輪周期看，通脹處於高位、特別是在4%以上時，股市的走勢往往不會太好。為了抑制通脹，往往會迅速收緊貨幣政策，資金面偏緊，導致股市資金供給偏緊、來源減少，影響市場流動性和市場情緒。今年9月份CPI按年同比增幅達到3%，還沒到通脹的水平，但接下來大概率會持續上升，達到4%至5%區間，進入通脹範圍。

這輪通脹與歷次通脹最大的不同點在於，並非貨幣超發引發。在過去4輪通脹周期中，每輪通脹的前一年，M2增速都會上升並達到較高水平，如1992至1994年通脹周期之前的1992年，M2增速達到25%以上；2004年通脹周期前的2003年，M2增速從15%上升到21%；2007至2008年通脹周期前的2006年，M2持續保持19%的較高增速；2010至2011年通脹周期的前一年2009年，M2增速在「四萬億」政策刺激之下，最高達到29.7%。這輪通脹之前，即2018年以來，內地M2增速持續保持在8%至8.5%的較低水平窄幅震盪，接近甚至低於名義GDP的增長水平。因此，這輪通脹應是豬肉供給收縮引發的結構性通脹，與2016年之後煤炭、鋼鐵供給收縮導致價格上漲、PPI（生產物價指數）回升的邏輯是類似的。

過去幾輪通脹，同時引發了PPI的大幅上漲，是全面通脹，根源在於貨幣超發，即貨幣流入了生產流通和消費的各個環節，引發了全面的價格上漲。而這輪CPI通脹，貨幣並沒有超發，因此無法引起全面通脹，所以PPI的漲幅是負的，即PPI是通縮的。

從過去幾輪通脹周期看，高通脹對股市均是利空，股市沒有太好的表現，過去4輪周期均是下跌的，那這次會不一樣嗎？利好的方面是，貨幣政策不像過去幾輪那樣有大幅收縮的空間，過去股市下跌往往因為貨幣收緊；利空的方面是，在PPI通縮的環境下，對企業的利潤也是負面影響，對企業估值是不利影響。因此，未來市場更有可能是區間震盪，難有大幅上行的空間。如果出現了持續「陰跌」的走勢，則是典型的通脹走勢，要等通脹下來後市場才能迎來拐點。

作者是光大銀行資產管理部首席分析師

[滕飛]