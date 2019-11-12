香港社會企業總會：社企發展7點建議 冀政府接納

（1）持續推動政府產業租務優惠

行政長官林鄭月娥女士於今年起推出「關愛社會的租務政策」，在新安排下，政府產業署率先在出租政府物業時優先考慮「創業展才能」計劃下的社企，及獲相關政策局或部門支持的社企。被載列於其備存名單的社企均可獲署方通知，邀請就政府物業的租用權遞交報價。

此優惠措施讓不少社企能以優惠租金投得適合營運的場地，本會深表支持。政府此舉發揮了帶頭作用，應持續地推行有關政策。本會建議政策應逐步推而廣之，覆蓋更多的政府物業，鼓勵更多公營機構與企業仿效推出租務優惠。

（2）訂立清晰的免稅標準

根據香港《稅務條例》第88條，獲確認屬公共性質的慈善機構或信託團體可向稅務局提出豁免繳稅申請。惟近日稅務局提出慈善機構在港經營之行業或業務與其所明文規定之慈善宗旨不符時，機構需就所產生之利潤繳交利得稅。此政策讓不少旗下設有社企項目的慈善機構感到無所適從，因局方衡量的標準欠缺透明度，政策本身亦有不少灰色地帶。

本會建議稅務局應訂立更清晰的標準供慈善機構及社企參考，確保營運項目所得的利潤能夠獲得稅務寬免。本會認為設立一套可量化的原則更見客觀公平，例如只要其業務產生之利潤的六成半或以上會投放於本身營運上，而非分發予股東，該慈善機構轄下的社企便不須為其利潤繳交稅項。

（3）實施殘疾人士最低工資補貼

最低工資實施後，殘疾僱員同樣受到保障。但部分社企需額外聘用人手協助殘疾僱員完成工作，增加營運成本。政府雖然設有生產能力評估，讓殘疾人士僅收取按生產能力訂定的工資，但評估需由殘疾人士自願進行，減低社企繼續聘用殘疾人士的意欲。

世界各國都已為促進殘疾人士就業作出積極的政策協調，其中愛爾蘭和法國實行了類似殘疾人士最低工資補貼的措施。香港作為聯合國《殘疾人權利公約》的適用地，理應採取更積極的措施促進殘疾人士就業。本會建議政府比較過往殘疾人士的受僱情况，檢討其最低工資安排，並就着殘疾人士進行生產能力評估後的工資差額安排補貼。

（4）檢討政府採購及外判合約制度，訂定社會採購（Social Procurement）政策

改變採購模式目的在於加強企業對社會和環境方面的承擔，達至可持續發展。豐盛社企學會的研究數據指出，政府投放於社企的回報可高達約7倍。可惜現時的招標模式中，「價格」一環佔標書極大比重，未有將金錢回報以外的社會價值納入採購及外判合約的考量。

感謝政府採納了本會改善招標合約的建議，如醫管局就租賃轄下店舖的標書中積極回應佔分比重，把「價格」的比重調低至五成。政府作為最大的採購商，有責任帶頭重視承辦商帶來的社會效益。本會建議政府參考英國做法，一方面培訓政府相關人員對社企的認識和敏感度，另一方面在政府合約標書中加入「社會條款」，確保競投合約的企業能實踐社會責任。

（5）推行「關愛消費券」計劃

現時政府的代用券包括學前教育學券、社區照顧服務券、長者醫療券等，讓合資格人士按其需要選擇合適的產品或服務。本會建議政府以「錢跟人走」的資助方式推行「關愛消費券」計劃，向長者、低收入人士、劏房家庭等合資格人士發放每年港幣2000元資助，讓他們參加由政府及社福機構舉辦的活動或直接在認可的社企消費。除了讓受惠者與社區建立聯繫，還可直接支持社福機構及社企的發展。

（6）引入社企名冊／認證制度，優化社企資助計劃

政府有不同支持社企的資助計劃，而當中與社企相關的包括「伙伴倡自強」社區協作計劃、「社區投資共享基金」、「創業展才能」計劃等。檢討以往的申請經驗，非政府機構營運的社企在申請過程面對繁複和漫長的程序，很多「中小社企」及初創企業都難以得到資助以擴展業務。

本會認為政府應放寬目前各項社企計劃的資助門檻，簡化計劃申請程序及縮短審批時間，讓社企得到適時的援助。於審批社企標準上，政府可考慮與民間組織或學者合作，共同發展一套具公信力、專業、客觀及全面性的評審系統，亦可參考本會自2013年推出的社企認證（現時已有154間社企獲認證）。

（7）放寬社企申請「支援中小企的資助計劃」

現時不少社企在申請支援中小企的資助計劃時，因不符政府對「中小企」的定義而痛失得到支援的機會，包括社企必須有進行利潤分配或從事非製造業社企僱員人數不得超過50。不少社企旨在協助弱勢社群就業，多會聘用更多全職及兼職員工來補足勞動力，因此員工人數往往超過50。

本會建議「支援中小企的資助計劃」應包括社企，並對社企放寬符合「中小企」定義之規限，將資助計劃內容涵蓋現時未納入的範圍（包括培訓、海外市場推廣、科技支援），讓社企在市場上有更大的競爭力。

更多社企營運 體現關愛共享

香港經濟前景愈趨不明朗，不少中小企業因而承受壓力。而社企在經營上所要面對的挑戰更甚，申請資助困難加上營運成本高昂都令非以牟利為主要考慮的社企舉步維艱，難以達至可持續發展。本會深切希望政府接納以上有關政策倡議，紓緩社企的營商壓力，讓更多有心人積極以社企營運模式來解決社會問題，真正體現關愛共享的理念。

[香港社會企業總會]