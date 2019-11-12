梁美儀：清算日 不遠矣？

中央將警隊捧至天上有、地下無，特首林鄭月娥來個「除3萬警員，咱什麼都沒有」的「告白」，這約5個月來處事「未完美」的警隊，有這麼強大厚實的後盾，理應「刀槍不入」，萬事大吉才對。

不過，中央不可能容許扮演內地面對國際窗口角色的香港，每個周末都在這高透明度窗前，不斷向外國展示香港動亂不穩之局。看來，早前外媒提及中央可能在明年3月撤換林太的說法，即使不中，也不遠矣。

更換特首是頭等大事，作數月的部署，合情合理。不論誰人接手這燙手山芋，首要任務，必然是平息動亂，重建社會秩序，而要達到這目標的唯一可行手段，就是要好好處理警暴及整頓警隊的問題，否則誰繼任，誰也不得好死。

整頓警隊 刻不容緩

何况一直作為護警「擋箭牌」的監警會，早前聘請的國際專家小組其中一名成員Clifford Stott發表聲明，指監警會缺乏權力及獨立調查能力以應付今次事件的規模，故稍後應由另一個獨立、具權力的機構作深入調查。這說法等於宣告，成立獨立調查委員會調查近月社會事件，已不能逃避，而在事件中牽涉極深的警隊，肯定是最重點被調查的部分。

加上警隊高層的放縱，早令前線警員失去堅守專業的意志，蒙面拒戴編號以隱藏身分，向市民、示威者濫用暴力，肆意威嚇其他保護市民的專業人員，包括醫護、消防員、救護員以至記者。最讓人心寒的是，竟有前線警員在科大學生周梓樂離奇墮樓身亡後，向在場示威者大喊「要開香檳慶祝」。

這到底是什麼心態？是否證明警員如今已演化成與民為敵、草菅人命的「惡魔」？外界對7．21、8．31襲擊的猜疑，似乎並非無的放矢。

整頓警隊，刻不容緩。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]