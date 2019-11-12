歐陽五：切割暴力與完善治理

暴力已有干涉選舉和司法之嫌

儘管科大學生墮樓事件的死因尚待調查釐清，但無論如何，都不應有任何人在這場風波中因任何原因而喪命，更遑論一個前途光明的大學生。6月15日，一名示威男子疑似失足墮樓身亡的事件仍歷歷在目。事實證明，在網絡串聯時代，政治人物和意見領袖並沒有將大批示威者帶上街頭並安然退出的能力。如若真正在意生命，便應謹言慎行，呼籲克制，而非捕風捉影，政治立場先行，挑動公眾神經或從中抽水。

年輕生命隕落為整個社會蒙上陰影，而何君堯被刺則為即將到來的區選帶來不確定威脅。港人珍視民主，重視投票權利。極端示威者在「五大訴求」中口口聲聲要「雙普選」，卻以極端方式「私了」，為區選徒增恐怖氛圍，影響選民投票意願。區選事關明年9月的立法會選舉，更與特首選舉委員會的席位息息相關。如今連最基本的區選投票權都受威脅，不該有人再對暴力「攬炒」心存幻想。暴力非但不能推進民主，反而會讓港人與民主漸行漸遠。

「私了」為香港的政治進程拖後腿，火燒法院的行為則是對港人引以為傲的法治精神的直接踐踏，也是對法院權威的公然挑戰。極端示威者企圖以此恐嚇法官，逼迫法官對相關案件作出不適當判決，已有企圖干預和破壞司法獨立之嫌。

不煽動暴力，悲劇就不會上演，根基就不會被動搖；而不切割暴力，動亂就會肆虐，施暴者的氣焰就會被助長。港人珍愛生命、珍惜和平、重視民主、信仰法治。須知這些基本價值觀和生活方式只有在止暴制亂、恢復秩序的前提下，在「一國兩制」的全面準確落實下，才能夠得到有效的保障。如若國家安全和香港正常秩序無從保證，「兩制」的空間亦會被限縮。市民須認清，暴力「攬炒」才是衝擊港人價值觀、打破既有生活方式、破壞「一國兩制」成功實踐的那張多米諾骨牌。

需中央、港府攜手 更需全社會合力

中共十九屆四中全會聚焦國家治理現代化，公報將「一國兩制」列為國家制度和治理體系13個顯著優勢之一。既是優勢，就會堅持。港人大可不必為謠言庸人自擾，而應聚焦全會《決定》內容，積極反思和參與治理現代化的推進過程，完善「一國兩制」在港實踐的體制機制。作為中共歷史上一次里程碑意義的會議，四中全會正值香港多事之秋。《決定》涉港論述給出的，不僅是長遠推進「一國兩制」實踐的系統性制度設計，同樣也是切中時下亂局、依法止暴制亂的一劑藥方。

長遠視之，《決定》進一步確立了以《憲法》和《基本法》為憲制基礎，依法治港的主線，釐清了「一國」與「兩制」的關係，豐富了中央依法行使的各項權力，為依法治港長期存在的「制度缺位」「輸血」，從而確保「一國兩制」的實踐不變形、不走樣。

以時下論之，針對特區在應對此次風波中存在的短板，四中全會亦體現了建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制、強化執法力量、落實以行政長官為核心的行政主導體制、與特區政府建立健全反干預協同機制等重落實與執行的內容。

李顯龍曾言，若新加坡遇到同樣亂局將被摧毁。而香港背靠內地，則無此顧慮。當然，完善治理、止暴制亂，恢復秩序，不僅需要中央和特區政府攜手，更需要全社會與暴力切割形成合力。正所謂「上下同欲者勝」。

（編者按：2019年區議會選舉，何君堯是屯門樂翠選區候選人，該區候選人還有盧俊宇、蔣靖雯）

作者是時事評論員

[歐陽五]